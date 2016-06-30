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حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيق فى قتل جاره بسبب خلافات الجيرة بإمبابة

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حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيق فى قتل جاره بسبب خلافات الجيرة بإمبابة حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيق فى قتل جاره بسبب خلافات الجيرة بإمبابة
أمرت نيابة إمبابة بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بقتل جاره بسبب خلافات الجيرة، وصرحت النيابة بدفن جثة المجنى عليها بعد تشريحها.

تلقى العقيد إيهاب شلبى مفتش مباحث شمال الجيزة، بلاغا يفيد بمقتل عامل نتيجة إصابته بجرح نافذ بالبطن، وبإجراء التحريات تبين أن عامل جاره طعنه بمطواة خلال مشاجرة بينهما بسبب خلا فات الجيرة.

وتمكن المقدم محمد راسخ، رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف أمام العميد محمد عبد التواب، رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة بارتكاب الواقعة. فاخطر اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة وباشرت النيابة التحقيق.


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