أخبار عاجلة

''التموين'' تطلق البوابة الإلكترونية.. وتعلن خطوات تحديث بيانات البطاقات -
2.7 مليار جنيه صافي أرباح شركات قطاع الأعمال العام خلال 6 أشهر -
مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب يدين تفجيري طنطا والإسكندرية -
15 مليار دولار إجمالي حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة العام المقبل -
وزير الإسكان: بيع 1118 كراسة شروط بمدينة ناصر و600 بـ«غرب قنا» -
الصحة تنفي وجود فيروس غامض في شبرا -
محافظ جنوب سيناء: الإرهاب يلفظ أنفاسه الأخيرة -
بالصور.. الإسكندرية تودع أول شهيدة في تاريخ الداخلية -
صلاح فوزي لـ«التحرير»: حالة الطوارئ دخلت حيز التنفيذ فور إعلانها -
«الفلاحين الزراعيين»: استهداف دور العبادة جريمة لا تغتفر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

سقوط تشكيل عصابى تخصص سرقة مخازن مبيدات الجمعيات الزراعية بالمحلة

Google+ Print
سقوط تشكيل عصابى تخصص سرقة مخازن مبيدات الجمعيات الزراعية بالمحلة سقوط تشكيل عصابى تخصص سرقة مخازن مبيدات الجمعيات الزراعية بالمحلة
تمكن ضباط المباحث الجنائية بالمحلة فى محافظة الغربية برئاسة العقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائى، من ضبط تشكيل عصابى مكون من 3 عاطلين تخصصوا فى سرقة مخازن المبيدات بالجمعيات الزراعية بقرى مركز المحلة واعترفوا بارتكاب 7 وقائع قدرت بمبلغ 100ألف جنيه.

كانت بلاغات، قد تعددت أمام العميد طارق داود، مأمور مركز المحلة، بتكرار سرقات مخازن مبيدات الجمعيات الزراعية بقرى المركز وتم إخطار اللواء نبيل عبد الفتاح، مدير أمن الغربية، وبالعرض على أحمد نجيب رئيس نيابة مركز المحلة، أمر بسرعة تحريات المباحث حول البلاغات.

تم تشكيل فريق بحث قاده العقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود، ضم المقدم احمد كوهية مفتش مباحث مركز المحلة والرائد محمد البرلسي رئيس مباحث مركز المحلة والرائد هيثم الشامى مفتش المباحث بالمحلة، وتوصلت تحريات المباحث إلى أن وراء ارتكاب تلك الوقائع "يوسف.ف.م – 58 سنة" مقيم شربين – الدقهلية، سبق اتهامه فى 6 قضايا سرقة وسلاح نارى، و"حسن.ش.ح" - عاطل مقيم الوكالة – شربين بادقهلية.

توصلت التحريات إلى أن المتهمين استخدموا سيارة نصف نقل ملك المتهم الأول تحمل رقم 8261 د.ص.ج فى نقل المسروقات، وتم إعداد مأموريات أسفرت عن ضبطهم وبحوزتهم مقص حديدى و2عتلة، بمواجهتهم بالتحريات أقروا بصحتها واعترفوا بارتكاب 7وقائع سرقة مخازن مبيدات بمركز المحلة وأرشدوا عن المسروقات لدى المتهم الثالث توفيق.ع – تاجر مبيدات مقيم شارع أحمد ماهر بالمنصورة، تم ضبط المسروقات وبعرضهم على أحمد نجيب رئيس نيابة مركز المحلة، قرر حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

حبس تشكيل عصابى تخصص فى النصب على المواطنين بتغيير العملات بالمنوفية
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

الأهلي يُدين تفجيري «طنطا والإسكندرية»: «حوادث الغدر والخسة»

الأهلي يُدين تفجيري «طنطا والإسكندرية»: «حوادث الغدر والخسة»

مساء dmc - محسن جورج : قداس عيد القيامة سيتم بشكل طبيعي وهذه الحوادث الإرهابية لا تزيدنا إلا صلابة

مساء dmc - محسن جورج : قداس عيد القيامة سيتم بشكل طبيعي وهذه الحوادث الإرهابية لا تزيدنا إلا صلابة

تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام : يجب إستخدام التكنولوجيا الحديثة للتصدي للحوادث الإرهابية

تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام : يجب إستخدام التكنولوجيا الحديثة للتصدي للحوادث الإرهابية