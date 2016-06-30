سقوط تشكيل عصابى تخصص سرقة مخازن مبيدات الجمعيات الزراعية بالمحلة

تمكن ضباط المباحث الجنائية بالمحلة فى محافظة الغربية برئاسة العقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائى، من ضبط تشكيل عصابى مكون من 3 عاطلين تخصصوا فى سرقة مخازن المبيدات بالجمعيات الزراعية بقرى مركز المحلة واعترفوا بارتكاب 7 وقائع قدرت بمبلغ 100ألف جنيه.

كانت بلاغات، قد تعددت أمام العميد طارق داود، مأمور مركز المحلة، بتكرار حوادث سرقات مخازن مبيدات الجمعيات الزراعية بقرى المركز وتم إخطار اللواء نبيل عبد الفتاح، مدير أمن الغربية، وبالعرض على أحمد نجيب رئيس نيابة مركز المحلة، أمر بسرعة تحريات المباحث حول البلاغات.

تم تشكيل فريق بحث قاده العقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود، ضم المقدم احمد كوهية مفتش مباحث مركز المحلة والرائد محمد البرلسي رئيس مباحث مركز المحلة والرائد هيثم الشامى مفتش المباحث بالمحلة، وتوصلت تحريات المباحث إلى أن وراء ارتكاب تلك الوقائع "يوسف.ف.م – 58 سنة" مقيم شربين – الدقهلية، سبق اتهامه فى 6 قضايا سرقة وسلاح نارى، و"حسن.ش.ح" - عاطل مقيم الوكالة – شربين بادقهلية.

توصلت التحريات إلى أن المتهمين استخدموا سيارة نصف نقل ملك المتهم الأول تحمل رقم 8261 د.ص.ج فى نقل المسروقات، وتم إعداد مأموريات أسفرت عن ضبطهم وبحوزتهم مقص حديدى و2عتلة، بمواجهتهم بالتحريات أقروا بصحتها واعترفوا بارتكاب 7وقائع سرقة مخازن مبيدات بمركز المحلة وأرشدوا عن المسروقات لدى المتهم الثالث توفيق.ع – تاجر مبيدات مقيم شارع أحمد ماهر بالمنصورة، تم ضبط المسروقات وبعرضهم على أحمد نجيب رئيس نيابة مركز المحلة، قرر حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

حبس تشكيل عصابى تخصص فى النصب على المواطنين بتغيير العملات بالمنوفية

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