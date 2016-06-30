إصابة النساء قبل الحمل بفيروس زيكا يعطى الحصانة والمناعة المستقبلية منه

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون عن أن العدوى بفيروس زيكا قبل الحمل قد تحمى من الإصابة به فى المستقبل، ولكنه خطير جدًا على الحوامل فى الشهور الأولى.

وقال الدكتور ديفيد أوكونور، أستاذ علم الأمراض فى جامعة ويسكونسن ماديسون الأمريكية، للموقع الطبى الأمريكى Health day News: "لا داعى للقلق حول الإصابة بفيروس زيكا لأى شخص سوى الحوامل فى الشهور الأولى فقط".

وأوضح الباحثون أن إصابة النساء بزيكا بعد مرور الربع الأول من الحمل لا يسبب لهن ولأطفالهن أى مضاعفات، مؤكدين أنه يقوى المناعة من الإصابة بالفيروس مرة أخرى.

فى هذه الدراسة، وجد الباحثون بعد فحص مجموعة من القردة بعد إصابتهم بفيروس زيكا، أنهم قاوموا الإصابة بعد مرور 10 أسابيع وعزز مناعتهم.

ومع ذلك، وجد الباحثون أيضًا أن الفيروس لا يزال فى دم القرود الإناث الحوامل لمدة 30 إلى 70 يومًا بعد الإصابة، مقارنة مع 10 أيام فى الإناث غير الحوامل.

>وأشار الباحثون إلى أن فيروس زيكا يسبب عيبًا خلقيًا يسمى صغر حجم الرأس ويصيب الأطفال الأجنة فى بطون أمهاتهم خلال الثلاث أشهر الأولى من الحمل.

وأضاف الباحثون أن السبب المحتمل لماذا يستمر فيروس زيكا خلال فترة الحمل هو أن الجهاز المناعى للأمهات الحوامل ضعيف جدًا فى القضاء على الفيروس فى أسرع وقت، لافتين إلى أن الأبحاث على الحيوانات غالبًا ما تفشل فى تحقيق نتائج مماثلة على البشر.

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