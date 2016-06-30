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عزمى مجاهد: أهل الشر يحضرون أسماك القرش إلى الشواطىء لضرب السياحة

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عزمى مجاهد: أهل الشر يحضرون أسماك القرش إلى الشواطىء لضرب السياحة عزمى مجاهد: أهل الشر يحضرون أسماك القرش إلى الشواطىء لضرب السياحة
قال الإعلامى عزمى مجاهد، إن أهل الشر وراء أزمة السياحة، حيث يحضرون أسماك القرش فى صناديق، ويتركونها على الشواطئ ليؤذوا الآخرين ويهددوا الموسم السياحى، بحد قوله.

وأضاف "مجاهد" فى برنامجه "الملف" المذاع عبر فضائية "العاصمة"، :"أهل الشر ليسوا أسوياء..أهل الشر بيجيبوا سمك القرش فى صناديق على الشواطئ ليضربوا موسم السياحة".

وتابع :"لايمكن لأى شخص أن يفكر فى هذا التفكير الذى يسيء ويؤذى البشر..لكن أهل الشر عديمى الإحساس، وخسيسين.. حسبنا الله ونعم الوكيل فى الأشكال دى.. فعلا أشكال ضالة".


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