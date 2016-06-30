ننشر فيديو محاكاة لتجربة "انفجار قنبلة" أمام إحدى المدارس بسوهاج

نفذت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، أمس الأربعاء، محاكاة لانفجار قنبلة أمام إحدى المدارس بمدينة ناصر بسوهاج، حيث تمثلت التجربة فى تلقى بلاغ بانفجار قنبلة أمام المدرسة، وقامت إدارة الأزمات بالمحافظة، بالتنسيق مع الجهات المعنية والمتمثلة فى إدارات المرور والإسعاف والحماية المدنية والشئون الصحية والكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى والشباب والرياضة والتربية والتعليم والتموين والهلال الاحمر ومطار سوهاج الدولى وحى شرق وقسم ثان سوهاج.



>بالفيديو.. ننشر مشاهد محاكاة لتجربة "انفجار... by youm7

وانتقلت الجهات المعنية إلى موقع المحاكاة، للتعامل الفورى مع الحادث كل فيما يخصه لاخلاء المصابين وتحويلهم إلى المستشفيات القريبة لتلقى العلاج وانقاذ الحالات من موقع الحادث ونقلهم إلى مخيمات مجهزة للطوارئ.

شهد المحاكاة الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج، يرافقه اللواء أحمد ابو الفتوح مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، والعميد نبيل شحاته المستشار العسكرى للمحافظة.

كما عاين المحافظ مخيمات الطوارئ التى تم تجهيزها بالملعب الفرعى بالاستاد الرياضى لا ستقبال الاهالى من اصحاب المنازل المتضررة بسبب الانفجار.

من جانبه قال المحافظ إن أجهزة المحافظة حريصة على القيام بمثل هذه التجارب للوصول إلى أقصى درجات الاستعداد والتعامل السليم مع الأزمة حال وقوعها، مطالبا الجميع باستشعار المرحلة التى نمر بها، مشيرا إلى أهمية افتراض السيناريوهات ومراجعة الأدوار جيدا لأن الإرهاب الأسود لا يميز ولا ينتظر، مؤكدا أن الاستعداد الصحيح للتعامل مع تلك الكوارث يساهم فى تقليل الخسائر والتصرف الصحيح.

محافظ سوهاج يشهد تجربة انفجار قنبلة امام مدرسة بمدينة ناصر

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