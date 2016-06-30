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بالصور.. عروض فنية ورياضية بالوادى الجديد احتفالا بذكرى الثورة

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بالصور.. عروض فنية ورياضية بالوادى الجديد احتفالا بذكرى الثورة بالصور.. عروض فنية ورياضية بالوادى الجديد احتفالا بذكرى الثورة
نظمت مساء أمس الأربعاء، محافظة الوادى الجديد احتفالًا كبيرًا بالاستاد الرياضي بمدينة الخارجة وذلك ضمن احتفالات بذكرى 30 يونيو، بحضور اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد، واللواء محمد قاسم مساعد وزير الداخليه مدير الأمن، واللواء مصطفى عبد الرحيم سكرتير عام المحافظة المساعد، وعدد كبير من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة وجموع المواطنين والشباب من أبناء المحافظة.

وتضمن الاحتفال عرضا للكشافة والهجن والفروسية وفرقة الفنون شعبية وعرض مهارات جنود قوات الأمن، حيث أبدى المحافظ إعجابه بما قدمه جنود وضباط فرق أمن الوادى الجديد من عروض قتالية، وذلك فى إطار تنفيذ برنامج على مدار الأسبوع الجارى للاحتفال بالذكرى الثانية لثورة يونيو، والتى شملت عقد ندوة موسعة عن ثورة 30 يونيو وتسيير موكب بالسيارات والمعدات التابعة للوحدات المحلية، كما تم تنفيذ مهرجان للمشى تحت عنوان الرياضة للجميع والذى شارك فيه لفيف من الشباب أبناء المحافظة.

الاحتفال بذكرى الثورة (1)
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جانب من العروض القتالية ضمن احتفالا ثورة يونيو بالوادى الجديد

الاحتفال بذكرى الثورة (2)
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عروض فرق الهجن فى احتفالات ثورة يونيو بحضور المحافظ ومدير الامن

الاحتفال بذكرى الثورة (3)
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عروض فرقة الفنون الشعبية بالوادى الجديد فى احتفالات ذكرى الثورة

الاحتفال بذكرى الثورة (4)
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عروض فرق الكاراتية ضمن فعاليات الاحتفال بذكرى الثورة بالوادى الجديد

الاحتفال بذكرى الثورة (5)
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اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد وقيادات المحافظة فى حضور الاحتفال بذكرى الثورة

الاحتفال بذكرى الثورة (6)
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