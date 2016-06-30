موجة غضب عارمة في وجه ليدي غاغا.. ما السبب؟

أثار لقاء نجمة البوب الأمريكية ليدي غاغا Lady Gaga بالزعيم الروحي للتبت المنفي الدالاي لاما، غضباً عارماً في البلاد، حيث انتقد رواد مواقع التواصل الإجتماعي لقاءها برجل تعتبره الصين انفصالياً.

واندفع وابل من الغضب والتعليقات الانتقادية بعد أن نشرت المغنية عبر حسابيها على تويتر وإنستقرام عدداً من الصور التي التقطت لها مع الدالاي لاما يوم الأحد خلال مؤتمر رؤساء البلديات بالولايات المتحدة في مدينة انديانابوليس.

وكانت قد تحدثت ليدي غاغا مع الدالاي لاما في موضوعات منها الإحسان بسخاء على الفقراء والصحة العقلية.

ولم تعلق النجمة على رد فعل مستخدمي الإنترنت في الصين عبر أي من حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي.