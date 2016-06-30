الحضري لـ في الجول: 90% من جمهور الأهلي يرغبون في عودتي للفريق

أكد عصام الحضري حارس مرمى وادي دجلة أن 90% من جمهور الأهلي يرغبون في عودته لفريقه السابق مرة أخرى خلال الفترة المقبلة.

وكان مارتن يول المدير الفني للأهلي قد أكد نيته تدعيم مركز حراسة المرمى في الأهلي منتقدا شريف إكرامي بعد تسببه في هزيمة الأهلي أمام أسيك أبيدجان بهدفين لهدف في ثاني جولات دوري أبطال إفريقيا بعد فشله في التصدي للهدف الثاني.

وتحدث الحضري لـFilGoal.com قائلا:"رسائل جماهير الأهلي لي تاج فوق رأسي، هي لا تتوقف عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي".

وأكمل"هذه الرسائل تسعدني للغاية فأنا واحد منهم، وإن كانت هناك قلة من الجماهير تنتقدني لكنني أقدرها وأحترم رأيها".

وأردف حارس مرمى وادي دجلة"لكن في النهاية 90% من الجماهير تطالبني بالعودة للأهلي مجددا".

وواصل حارس مرمى منتخب مصر"مستعد لخدمة الأهلي في أي وقت وجاهز لتلبية النداء لو أراد المسؤولين، فالأهلي بيتي وهو صاحب الفضل علي وهو من صنع اسمي".

وأتم"مازلت أتمنى العودة للأهلي، تلك هي رغبتي التي يعلمها الجميع".

يذكر أن الحضري كان قد أكد في وقت سابق لـFilGoal.com أن هناك 3 أندية تركية ترغب في ضمه من بينهم أنطاليا سبور الذي يلعب له المهاجم الكاميروني صامويل إيتو. (طالع التفاصيل)