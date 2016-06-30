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الأهلي: شريف إكرامي تقبل تصريحات يول ' شديدة اللهجة '

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الأهلي: شريف إكرامي تقبل تصريحات يول ' شديدة اللهجة ' الأهلي: شريف إكرامي تقبل تصريحات يول ' شديدة اللهجة '

أكد عبد العزيز عبد الشافي مدير قطاع الكرة بالأهلي أن شريف إكرامي حارس الفريق تقبل تصريحات مدربه مارتن يول رغم حدتها، وذلك بعد الخسارة من أسيك يوم الثلاثاء.

واهتزت شباك شريف إكرامي ن من هدف صاروخي في الشوط الأول قبل أن يتعادل الأهلي مع بداية الشوط الثاني، لكن الكرة سقطت من يده بشكل غريب ليسجل الفريق الإيفواري هدف الفوز قبل عشر دقائق من نهاية لقاء الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا (شاهد الهدف).

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وقال زيزو في تصريحات لقناة الحياة يوم الأربعاء: "المدرب الأجنبي دائما ما يكون صريحا ومباشر في كلماته، على عكس المدربين المصريين".

وأضاف "لم يكن الأمر به أي تجريح في شخص شريف إكرامي بكل كان يول يتحدث بصراحة واضحة، وكانت اللهجة شديدة".

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وأتم نجم الأهلي في السبعينات "ما حدث يعد أمرا طبيعيا، وتقبله شريف إكرامي بشكل عادي".

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