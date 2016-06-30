الأهلي: أزمة رمضان صبحي والقمة؟ أنظروا لما حدث مع نيمار

استشهد عبد العزيز عبد الشافي رئيس قطاع الكرة بالأهلي بما حدث مع البرازيلي نيمار نجم برشلونة تعليقا على أزمة رمضان صبحي صانع ألعاب الفريق حول المشاركة في مباراة القمة ضد الزمالك.

مباراة القمة من المفترض أن تلعب يوم التاسع من يوليو المقبل، لكن خوض منتخب مصر للشباب مباراته ضد أنجولا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2017 يوم الثامن من الشهر نفسه وضع الموعد في شك بسبب تواجد رمضان صبحي في تشكيل الأهلي ومنتخب الشباب.

وقال زيزو في تصريحات لقناة CBC extra يوم الأربعاء: "لوائج الاتحاد الدولي تجبر الاتحادات القارية على اختيار منتخب وحيد وسط كل الفئات السنية ليمثله اللاعب".

وأضاف "يجب ألا يتم استهلاك رمضان صبحي بهذا الشكل، واتحاد الكرة واجبه المحافظة على موهبته الاستثنائية".

وأكد أحد أمهر لاعبي الأهلي عبر التاريخ على أن ناديه يفتح باب المساعدة دائما لمنتخبات مصر بمختلف فئاتها السنية.

وأوضح "أنظروا لما حدث مع نيمار نجم برشلونة، فقد اختار اللعب في أوليمبياد ريو دي جانيرو فقط، دون أن يلعب في مسابقة كوبا أمريكا المئوية".

ففي أبريل الماضي أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم أن نيمار سيشارك في دورة الألعاب الأوليمبية ريو 2016 ، لكنه لن يخوض النسخة المئوية من بطولة كوبا أمريكا في يونيو.

وقتها أوضح الاتحاد البرازيلي في بيان أنه "فهم" تلميحات برشلونة، موجها الشكر لنيمار على "جهوده" حين حاول خوض المسابقتين.