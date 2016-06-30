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الأهلي: هذه هي نسبة فرص احتراف رمضان صبحي هذا الصيف

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الأهلي: هذه هي نسبة فرص احتراف رمضان صبحي هذا الصيف الأهلي: هذه هي نسبة فرص احتراف رمضان صبحي هذا الصيف

يفتح الأهلي الباب لاحتراف رمضان صبحي صانع ألعاب الفريق هذا الصيف رغم عدم الرد على العرض الرسمي الذي أرسله ستوك سيتي من أجل ضم اللاعب.

ستوك سيتي طلب رسميا ضم رمضان صبحي من الأهلي، لكن إدارة القلعة الحمراء لم ترد على العرض الضخم حتى الآن مما أثار غضب اللاعب حسب تصريحات وكيله.

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وقال عبد العزيز عبد الشافي رئيس جهاز الكرة بالأهلي يوم الأربعاء: "فرص احتراف رمضان صبحي في أوروبا تبلغ 50% فلابد من دراسة الأمر بشكل كامل من كل الجوانب".

وأضاف "السؤال الذي يطرح نفسه هو، هل يترك رمضان صبحي فراغا كبيرا في صفوف الأهلي؟ يعلم الجميع أن الاجابة هي نعم".

ويقدم اللاعب الشاب مستويات مبهرة مع ناديه مؤخرا، فضلا عن مساهمته الواضحة مع منتخب الأول ومنتخب الشباب.

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وأوضح زيزو "لو وجدنا من يملئ فراغ رحيل رمضان عن الأهلي سنوافق على احترافه فورا".

ولا يشترط الأهلي أن يكون بديل رمضان صبحي هو لاعب مصري، وفتح الباب لضم محترف أجنبي في هذا المركز.

وأتم "فريق الأهلي دائما يلعب على البطولات ولذلك فأن السعى لتحقيق البطولات يأتي في المقام الاول وبعده تأتي الأمور المالية في المقام الثاني".

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