مجموعة الأهلي بالفيديو - الوداد يغرد في الصدارة بإسقاط زيسكو

انفرد الوداد المغربي بصدارة المجموعة الأولى بدوري أبطال إفريقيا عندما نجح في الفوز على ضيفه زيسكو الزامبي 2-0 يوم الأربعاء.

ورفع الوداد رصيده إلى ست نقاط في قمة المجموعة بعد فوزه بمباراة الجولة الثانية من مرحلة المجموعات، وترك خلفه زيسكو وأسيك بثلاث نقاط، ثم الأهلي بلا نقاط في ذيل المجموعة.

فقد خسر الفريق المصري أول مباراتين بالمجموعة على يد زيسكو ثم أسيك.

وسجل وليد الكارتي هدف المباراة الأول من رأسية في الدقيقة 12، قبل يحول ديفيد أوينو لاعب زيسكو الكرة بالخطأ في مرماه ليعلن عن الهدف الثاني في الدقيقة 51.

ويحل الوداد ضيفا على الأهلي في الجولة المقبلة، قبل أن يلعب الفريقان مجددا في المغرب بالجولة الرابعة.

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