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تقرير في الجول - ما هو السيناريو الأفضل للأهلي في مجموعته بعد فوز الوداد؟

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تقرير في الجول - ما هو السيناريو الأفضل للأهلي في مجموعته بعد فوز الوداد؟ تقرير في الجول - ما هو السيناريو الأفضل للأهلي في مجموعته بعد فوز الوداد؟

يعلم فريق الأهلي أنه وضع نفسه في موقف صعب للغاية بعد التفريط في أول ست نقاط بالمجموعة بخسارتين أمام زيسكو الزامبي وأسيك الإيفواري.

فقد انتصر الوداد المغربي على زيسكو 2-0 يوم الأربعاء ورفع رصيده إلى ست نقاط في صدارة المجموعة، وترك خلفه زيسكو وأسيك بثلاث نقاط، فيما يتذيل الأهلي المجموعة بلا نقاط.

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يتبقى لكل فريق أربع مباريات، فماذا يكون السيناريو الأفضل للأهلي لكي يتأهل لنصف نهائي المسابقة؟

بلا شك فأن السيناريو الأمثل للأهلي هو تغريد الوداد بالصدارة والحصول على بعض النقاط من زيسكو وأسيك ليتنافس المارد الأحمر مع الفريقين بعيدا عن الفريق المغربي.

كيف يحدث ذلك؟

- الأهلي يتبقى له 4 مواجهات وهي ضد الوداد المغربي في ثم في المغرب، قبل استضافة زيسكو والخروج لملاقاة أسيك في أبيدجان بالجولة الأخيرة.

- في الأساس فأن الأهلي مطالب بحصد 12 نقطة من مبارياته الأربعة المتبقية أو عشر نقاط على الأقل، يتحقق هذا العدد من النقاط بالفوز في المباريات كلها، أو الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في واحدة.

- أصعب مباريات الأهلي والمرشحة لفقدان نقطتين بالتعادل، هي الوداد في المغرب ضمن الجولة الرابعة، ثم أسيك في أبيدجان بالجولة السادسة

- ما يزيد الأمر صعوبة هو أن الأهلي مطالب أولا بالفوز على زيسكو في القاهرة بنتيجة أفضل من 3-2 ليتفوق عليه في المواجهات المباشرة لو لجأ لها الفريقين.

- ثم الفوز على أسيك في أبيدجان بنتيجة أفضل من 2-1 من أجل الأمر نفسه.

- عندما يلعب الأهلي مع الرجاء مباراتي الجولة الثالثة والرابعة والمفترض حصوله على 6 نقاط أو 4 على الأقل (لو كان يريد التأهل) فأن مواجهة زيسكو ضد أسيك ذهابا وعودة ستلعب دورا كبيرا في مصير المجموعة.

- فوز كل فريق بمباراة على ملعب الآخر، سيمنح الفرصة للأهلي من أجل الوصول لرصيدهما من النقاط (6) هذا في حالة فوزه على الوداد ذهابا إيابا، أو على الأقل تقليص الفارق لنقطتين فقط معهما قبل جولتين من النهاية.

- فوز زيسكو بالمباراتين أو أسيك بالمواجهتين سيعقد موقف الأهلي لأن المنتصر وقتها سيصل إلى 9 نقاط، وحين ذلك سيتعين على الأهلي منافسه الوداد أكثر على البطاقة الثانية.

- تعادل زيسكو مع أسيك في المباراتين يعد أفضل هدية للأهلي، لأن ذلك سيرفع رصيدهما لخمس نقاط فقط.

- فوز أحدهما بمباراة والتعادل في الأخرى سيجعل موقف الأهلي صعبا لكنه ليس مستحيلا، لأن أقصى ما يصل إليه الفريق الفائز هو 7 نقاط فقط.

- مواجهة الوداد لأسيك في المغرب وزيسكو في زامبيا سيلعبان دورا أيضا في تحديد مصير المجموعة لكن بشكل أقل لأن الأهلي ليس طرفا فيها.

شارك برأيك في التعليقات.. هل ينجح الأهلي في التأهل لنصف النهائي بعد الهزيمتين؟

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