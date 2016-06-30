ضبط عاطل وبحوزته 200 قرص مخدر بأسوان

ألقي رجال المباحث بقسم شرطة ثان أسوان والقوة المرافقة ، منذ قليل ، القبض علي عاطل ، وبحوزته كمية من الأقراص المخدرة، وذلك خلال حملة تفتيشية بدائرة القسم ، تم تحريز المضبوطات والتحفظ علي المتهم تحت تصرف النيابة المختصة .

ورد إخطار إلى اللواء عمر أحمد ناصر مدير أمن أسوان ، بتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان أسوان ، عقب تقنين الإجراءات من ضبط المتهم " أحمد. س " - 42 سنة عاطل ، وبحيازته حوالي 200 قرص لعقار التامول المخدر .

تحرر المحضر رقم 2098 لسنة 2016 م مخدرات إداري قسم ثان اسوان ، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.