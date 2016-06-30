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شباب بالشرقية يوثقون لصين بـ"الحبال" لمحاولتهما سرقة دراجة بخارية

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شباب بالشرقية يوثقون لصين بـ"الحبال" لمحاولتهما سرقة دراجة بخارية شباب بالشرقية يوثقون لصين بـ"الحبال" لمحاولتهما سرقة دراجة بخارية
أمسك عدد من شباب قرية الغابة التابعة لمركز أبوكبير بمحافظة الشرقية، بعاطلين، أثناء قيامهما بمحاولة سرقة دراجة بخارية من مواطن كانت برفقته زوجته بطريق الغابة ، وطارد الشباب العاطلين وأوثقوهما بالحبال وتم التحفظ عليهما وتسليمهما إلى الشرطة.

تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية، إخطار من اللواء هشام خطاب مدير البحث الجنائى، يفيد ورود بلاغا من مركز شرطة أبوكبير، بقيام العشرات من أهالى قرية الغابة بضبط شخصين، أثناء قيامهما بسرقة دراجة بخارية من مواطن وبرفقته زوجته وتم توثيقهما والتحفظ عليهما لحين وصول الشرطة، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة.

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