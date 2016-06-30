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"الخارجية" العراقية تدافع عن الحشد الشعبى وتصفه بـ" الهيئة الرسمية"

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"الخارجية" العراقية تدافع عن الحشد الشعبى وتصفه بـ" الهيئة الرسمية" "الخارجية" العراقية تدافع عن الحشد الشعبى وتصفه بـ" الهيئة الرسمية"
عبرت وزارة الخارجية العراقية عن رفضها وانزعاجها لما وصفته بـ"التدخل المتكرر" من قبل بعض الدول فى شؤون العراق الداخلية، داعيا لعدم تناول قضايا العراق بخطاب ينقل خلافات دول إقليمية.

وأشار المتحدث الرسمى باسم الخارجية العراقية أحمد جمال، فى بيان صحفى، إلى أن الحشد الشعبى هيئة رسمية تشكّلت من متطوعين يمثلون كافة مكونات الشعب العراقى، مؤكدة أنهم جزء من منظومة الدفاع الوطنى العراقى، يأتمر بإمرة القائد العام للقوات المسلحة العراقية ويحصل على تمويله من ميزانية الدولة.

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