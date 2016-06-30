"معيتيق" يبحث مع المسئولين الروس العلاقات على صعيديها السياسى والاقتصادي

التقى نائب رئيس المجلس الرئاسى الليبى أحمد معيتيق والوفد المرافق له فى العاصمة الروسية موسكو نائب رئيس مجلس الأمن القومى الروسى لوكيانوف يفجيني، ووكيل وزارة الخارجية ميكائيل بوجدانوڤ.

وقال معيتيق، عبر صفحته على موقع "فيسبوك" مساء أمس الأربعاء، إن الزيارة الرسمية إلى روسيا الاتحادية تأتى «تلبيةً للدعوة التى وجهت إليهم لغرض اللقاء بالمسؤولين بحكومتها فى إطار التعاون المشترك وتأكيدًا على العلاقات بين البلدين ، وعلى دعم روسيا للاتفاق السياسى وحكومة الوفاق الوطنى كونها شريكًا مهمًا وداعمًا قويًا له وللمساعدة فى حلحلة الأزمة الليبية».

وأوضح ميعيتق أنه تباحث مع المسؤولين الروسيين «حول العلاقات الليبية الروسية على صعيديها السياسى والاقتصادي، الحرب ضد داعش تحت مظلة حكومة الوفاق الوطني، مساعدة روسيا الاتحادية فى إعادة بناء الجيش الليبى وإعادة فتح السفارة الروسية فى طرابلس وعودة ممثليها الدبلوماسيين».

ونبه معيتيق إلى أنه «لم يكن فى برنامج هذه الزيارة اللقاء بأى شخصيات ليبية هناك» فى إشارة على ما يبدو لتزامن الزيارة مع وجود القائد العام للجيش الفريق خلفة حفتر فى موسكو الذى وصلها قبل يومين.

>