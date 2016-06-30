القوات المسلحة تنظم عروضا جوية وبحرية بمناسبة الذكرى الثالثة لثورة 30 يونيو

تقدم القوات المسلحة، اليوم الخميس، عروضا جوية لفريق الألعاب الجوية فى سماء القاهرة الكبرى وعدد من المحافظات، لمشاركة المصريين فرحتهم بالذكرى الثالثة لثورة 30 يونيو المجيدة .

العروض الجوية تنظم فى الحادية عشر صباحاً والرابعة عصراً فى سماء القاهرة والجيزة وأعلى نهر النيل.

كما تشارك الموسيقات العسكرية، المواطنين احتفالاتهم بعزف الأناشيد والمقطوعات الوطنية بمختلف الميادين الكبرى بكافة محافظات الجمهورية، وتبدأ الاحتفالات فى العاشرة صباحاً حتى الواحدة ظهرا بقلعة محمد على وبانوراما حرب أكتوبر والنصب التذكارى للجندى المجهول.

وتقدم القوات البحرية عروضاً بحرية باللنشات والزوارق السريعة أمام سواحل مدينه الإسكندرية تعبيراً عن احتفالات مصر والقوات المسلحة بهذة المناسبة، وسيتم توزيع الأعلام والهديا التذكارية على المواطنين لمشاركتهم فرحتهم بالميادين الكبرى بمختلف المحافظات.

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