القوات الجوية تختتم مشاركتها في تمرين النور ٢٠١٦ بتركيا

أكد نائب قائد القوات الجوية الملكية السعودية اللواء الطيار الركن عبدالله الغامدي أن مشاركة القوات الجوية الملكية السعودية في تمرين النور ٢٠١٦ في تركيا تأتي امتداداً للمشاركات السابقة بهدف تطوير وصقل المهارات القتالية للأطقم الجوية والفنية.

وبين عقب حضوره حفل اختتام مناورات التمرين في قاعدة كونيا الجوية مساء أول من أمس أن جميع التمارين التي تشارك فيها منظومات القوات الجوية المتنوعة تهدف إلى تطوير هذه المنظومات القتالية والرفع من جاهزيتها وذلك لما تتضمنه هذه التمارين من محاكاة للواقع القتالي في أرض المعركة، مشيداً في الوقت ذاته بالأداء الذي قدمه منسوبو منظومة الكوقر وبالروح العالية التي لمسها منهم أثناء التمارين.

وكان مساعد قائد القوات الجوية التركية الفريق محمد شانور ونائب قائد القوات الجوية الملكية السعودية وعدد من كبار المسؤولين في الدول المشاركة في تمرين النور ٢٠١٦ قد قاموا بزياره لمركز التمرين واستمعوا لشرح مفصل عن فعالياته، إثر ذلك توجه الجميع إلى ميدان التمرين؛ حيث أدت القوات المشاركة عددا من المناورات والتكتيكات القتالية كالإنزال المظلي، وإنزال قوات التدخل السريع، ومهام البحث والانقاذ القتالي، والطيران الليلي، واعتمدت التكتيكات العملياتية للتمرين على محاكاة واقع ميدان المعركة الحقيقية والتكيف مع مختلف الظروف القتالية.

من جانبه، شدد قائد مجموعة القوات الجوية الرائد الطيار فهد القحطاني على أهمية الخبرات التي يكتسبها المشاركون في مثل هذه التمارين التي تعتمد على محاكات بيئة الحروب الحقيقية، مشيراً إلى أن تمرين النور ٢٠١٦ للبحث والإنقاذ من التمارين المهمة والتي توضع فيها الإستراتيجيات والتكتيكات العملياتية لتحاكي واقع ميدان المعركة وذلك للتكيف مع مختلف الظروف القتالية.

وأضاف أن نتائج الأداء للقوات المشاركة كانت عالية جدا نظير ما يبذلونه من همة عالية وأداء قتالي مشرف وعلى درجة عالية من الكفاءة والإتقان.

القوات الجوية السعودية المشاركة أثبتت كفاءتها

إحدى المناورات القتالية في التمرين

التمرين اعتمد على محاكاة واقع المعركة الحقيقية

إنزال مظلي خلال التمرين

فرق البحث والإنقاذ القتالي تؤدي مهامها

اللواء الغامدي يسجل كلمته في ختام التمرين