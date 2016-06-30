جامعة شقراء تطرح منافسة لإنشاء المستشفى الجامعي بسعة 400 سرير

أعلن مدير جامعة شقراء المكلف د. عدنان بن عبدالله الشيحة عن طرح منافسة إنشاء المستشفى الجامعي التابع لجامعة شقراء بسعة 400 سرير داخل الحرم الجامعي بالمدينة الجامعية بمحافظة شقراء، الذي سيكون محفزاً لتطوير العملية التعليمية للطلاب والطالبات على كل المستويات بما يمكنها من تطوير قدرات الأفراد لتعكس واقعاً مشاهد لدى الطلاب والطالبات.

وأوضح د. الشيحة في تصريح له أن اعتماد مشروع المستشفى الجامعي يجسد اهتمام القيادة الرشيدة ودعمها لأكبر الجامعات اتساعاً في النطاق الجغرافي، وسيحدث بمشيئة الله نقله نوعية وفق أعلى المواصفات والمعايير ويواكب طموحات سكان المحافظات المستفيدين من برامج الجامعة التعليمية. وأكد أن مقر المستشفى الجامعي سيكون وفق المحدد له من إدارة الجامعة داخل المدينة الجامعية بمحافظة شقراء بسعة 400 سرير والذي يعد الأكبر سعة بالمقارنة بالمستشفيات المجاورة، حيث حدد لمشروعه مدة ثلاث سنوات. وتعتزم الجامعة استقطاب شركات عالمية ورائدة في تشغيل المستشفى، إضافة إلى تفعيل دور مذكرة التفاهم مع جامعة القصيم في المجال الطبي ومذكرات التفاهم مع المراكز الطبية الرائدة حيث تحرص إدارة الجامعة على تطبيق أعلى معايير الجودة وتسخير المستشفى بما يخدم أهالي المحافظات والمراكز المجاورة وطلاب كلية الطب بمحافظتي الدوادمي وشقراء وطلاب كليات العلوم الطبية التطبيقية والصيدلة.

وسيشتمل المستشفى الجامعي على جميع التخصصات والأقسام الطبية، إضافة إلى وحدات العناية المركزة والمشددة وأقسام التنويم ليكون مستشفى متكاملا على كل المستويات كأحد المشروعات المهمة والحيوية تتواكب مع سعي الجامعة لمواكبة عجلة التنمية في الجانب المعرفي والسعي للنهوض لمنافسة مؤسسات التعليم بالمملكة.

وحددت جامعة شقراء يوم الأربعاء 14 شوال المقبل أخر موعد لتقديم الشركات عروضها بما يخص منافسة إنشاء المستشفى الجامعي وذلك بمقر إدارة المشتريات بالمدينة الجامعية بمحافظة شقراء.