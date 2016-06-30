نائب القنصل في إسطنبول لـ«الرياض»: البحث عن مواطن مفقود مقتل سعوديين وإصابة 31 في هجمات مطار أتاتورك

أعلنت قنصلية المملكة في إسطنبول أمس عن تسجيل حالتي وفاة لمواطنين سعوديين جراء الهجوم الانتحاري على مطار أتاتورك الدولي مساء الثلاثاء، والذي نتج عنه مقتل 41 شخصاً وإصابة 239 آخرين.

وأوضح نائب القنصل العام عبد الله الرشيدان لـ"الرياض" أن السلطات التركية المختصة أبلغت القنصلية السعودية عن وفاة المواطنين الستة، وتسجيل 31 حالة إصابة اثنتين منها في حالة حرجة. وبين الرشيدان أنه وبناء على البلاغات التي وردت للقنصلية بعد الحادثة من أقارب المصابين اتضح أن هناك خمس حالات في عداد المفقودين، وتقلص العدد إلى مفقود واحد بعد العثور على حالتين في أحد المستشفيات القريبة من موقع الحادث في وقت لاحق من يوم أمس.