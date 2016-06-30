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ولي ولي العهد من باريس إلى خط الدفاع الأمامي في نجران

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وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع أمس إلى منطقة نجران في زيارة تفقدية للقوات المسلحة في المنطقة، قادماً من باريس بعد أن أنهى سموه زيارة رسمية لفرنسا.

وكان في استقبال سمو ولي ولي العهد في المطار صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران ومعالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن عبدالرحمن البنيان وقائد المنطقة الجنوبية وقائد قوة نجران وكبار المسؤولين في المنطقة.

بعد ذلك توجه سموه إلى وحدات الدفاع الجوي الأمامية، وتناول وجبة الإفطار مع الضباط والأفراد، وتفقد عدداً من الوحدات المتقدمة.

ثم ترأس سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز اجتماعاً نوقش خلاله سير العمليات العسكرية، وجاهزية وحدات القوات المسلحة في منطقة نجران.

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ولي ولي العهد يتناول طعام الإفطار مع منسوبي قوات الدفاع الجوي

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ولي ولي العهد يتناول طعام الإفطار مع منسوبي قوات الدفاع الجوي

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ولي ولي العهد خلال الجولة التفقدية

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ولي ولي العهد متناولاً طعام الإفطار في الخط الأمامي

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ولي ولي العهد بحث جاهزية وحدات القوات المسلحة في منطقة نجران

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ولي ولي العهد مصافحاً منسوبي قوات الدفاع الجوي

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أمير نجران في استقبال ولي ولي العهد

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