الوقفات السعودية الإنسانية تُفرح الأصدقاء وتغيظ الأعداء

يحاول أعداء المملكة أن يسيئوا إلى سمعة المملكة بمحاولات بدائية وأساليب ملتوية، والتقليل من الجهود السعودية الطيبة تجاه البشر في كل مكان.. ولكن أعداء الإنسانية لن يتمكنوا من تشويه العمل السعودي الإنساني الرائع والبارز في دعم الإسلام والمسلمين والإنسان في كل مكان، لاسيّما الدول المتضرّرة والتي تشكو ألم الجوع والفقر، أو جراح الحرب والدمار، وضحايا الزلازل والبراكين، وقد حاول العديد من الأعداء والمتربصين النيل من المملكة أو إقحامها في مقارنات بهدف الإساءة لما تقدمه، وبرز هذا التوجه بشكل أكبر خلال الفترة الماضية، ومنهم من حاول أن يطلق التصريحات والبيانات لدعم كل عدو للمملكة وتضخيم ما يقدمه والتقليل من عطاءات المملكة متناسين أن المملكة في عطاءاتها ودعمها تحمل بعدا إنسانيا وإسلاميا يفتفده الكثير ممن تذكرهم هذه البيانات وأن المملكة لم تستغل بذلها وتبرعاتها لإنقاذ المنكوبين لمصالحها الشخصية أو بهدف البهرجة والغوغائية الإعلامية أو لهدف منافسة أحد ومتناسين أيضا أن الأرقام والحقائق تكشف الحق من الباطل؛ فالمملكة أطلقت ومنذ عشرات السنين لجانا وحملات إغاثية سعودية تنطلق قاصدة تلك الدول لتقديم مساعدات وعطاءات شعب المملكة الذي ما أن يسمع نداءً من قادته حول تقديم تبرّعات رسمية ونظامية لدول تستغيث بالمملكة إلا وأن يكون مبادراً وسبّاقاً لذلك.. وتمضي السعودية في تصدير الخير والعون للبشر، فيما غيرها يصدر للعالم الإرهاب والفوضى والدمار.

الأم الحنون لمن استغاث بها.. في زمن أعداء البشر يخططون للحروب والدمار

مشروعات تشُدُ الأنظار

تلك المساعدات لا تقتصر على جمع المال وتقديمه نقدياً لتلك الدول فحسب، بل ببرامج ومشروعات تشُدُ أنظار من يزور تلك الدول؛ تتنوّع ما بين إعمار بيوت الله، وبرامج غذائية وإغاثية، وأخرى صحية واجتماعية، وبرامج تعليمية، ومشروعات اسكانية، تجعلك تُطلق عبارة عنوانها "السعودية هي الأم الحنون لمن استغاث بها".

وكأمثلة بسيطة وعابرة فإن المتتبع من المحبين لما تقدمه المملكة سيجد ما يشعره بالفخر والاعتزاز والمتتبع لها من الحاقدين على وطن العز والحزم والخير سيكتشف أنه أمام ظاهرة في العطاء يندر وجودها وستتبعثر أوراق حقده وتجعله لم يعد بإمكانه أن يخفي مكنونه.

مليارات الريالات لمشروعات تنموية وصحية وإسكانية وتعليمية وإغاثية في أنحاء المعمورة

إعمار بيوت الله

ففيما يتعلّق بإعمار بيوت الله، تبذل المملكة جهوداً حثيثة ومتواصلة في خدمة الإسلام والمسلمين بقيادة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله وسدّد خطاه-، ودأبت على إقامة المساجد والمراكز والمؤسسات الإسلامية وتأمين متطلباتها واحتياجاتها ودعم وترميم القائم منها، فلا يكاد يوجد بلد فيه مسلمون إلا وكان للمملكة أثر وشاهد على الدور الذي تتميّز به في حياة المسلمين وإعمار بيوت الله، وتعزيز الوسطية نظراً لما يلعبه المسجد من دورٍ محوريٍ في رفع درجة الوعي الديني بجانب دوره كمؤسسة تربوية واجتماعية، ويأتي هذا الإصرار ليجسّد بالصورة والأرقام جانباً مما قدمّته اللجان والحملات الإغاثية السعودية في الاهتمام بإعمار بيوت الله في الدول المتضررة؛ والتي تجاوزت تكلفتها الإجمالية لبناء وفرش وترميم المساجد أكثر من 20.835.808 ريالات.

كما أنفقت اللجان والحملات الإغاثية السعودية للمشروعات الإسكانية مبلغاً وقدره 1.150.366.750 ريالا؛ حيث خصصت أكثر من 480 مليون ريال لبناء مساكن، وقامت بترميم (2345) وحدة سكنية في فلسطين، كما قامت بإنشاء (2663) وحدة سكنية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة في فلسطين، وسريلانكا، وإندونيسيا، وباكستان. بالإضافة لتصميم وتشييد المدن السكنية التي تشتمل على كافة المرافق الخدمية؛ ومن أبرزها مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز في الخليل وفي قطاع غزة.

الإغاثة العاجلة

ولم تتوقّف عند هذا الحد، بل قدّمت الإغاثة العاجلة للمتضررين في الدول المنكوبة فور وقوع الكارثة، بعدما دعمتها ببرامج بلغت تكلفتها الكلية (1.303.218.700 ريال)، تأتي استجابة فورية لمتطلبات النازحين والمشردين واللاجئين في مخيمات الإيواء وتقديم ما يخفف من وقع الكارثة ومساعدتهم على عيش حياتهم بالقدر الممكن؛ حيث قدمت هذه اللجان؛ الدقيق، والسكر، ورغيف الخبز، واللحوم المعلبة، وزيت الطعام، والأرز، والأغذية المعلبة سريعة التحضير، والتمور، واحتياجات الأطفال، وتقديم السلال الغذائية، وشراء المحاصيل الزراعية وتوزيعها. كما قدّمت حوالي (3.633.255 سلة غذائية) تحوي أكثر من 79 ألف طن من المواد الغذائية المتنوعة، وتقديم 470 ألف وجبة غذائية جاهزة، وكذلك تقديم 780 طنا من لحوم الهدي والأضاحي؛ بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، وأكثر من 6 ملايين ربطة خبز. كما قامت هذه اللجان والحملات بتنفيذ برامج اجتماعية، وتقديم وجبات الإفطار للصائمين في أشهر رمضان والأضاحي وتوزيعها.

كما أولت اهتمامها بالبرامج والمشروعات الصحية كتقديم المساعدة للجرحى والمصابين، ومساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة وإعادة تأهيلهم وعلاج شريحة منهم في مستشفيات المملكة المتخصصة، وإقامة المستشفيات والمراكز الطبية المتنقلة بعدد من هذه الدول لتقديم الرعاية الطبية للنازحين واللاجئين في المخيمات.

.. وللأطفال نصيب كبير من العون

واهتمت أيضاً بشريحة الأطفال وقامت بتزويدهم بالأمصال والتطعيمات، وتأمين المعززات الطبية واللقاحات التي بعون الله تقيهم من الإصابة بالأمراض المعدية والعاهات. كما قامت بدعم المستشفيات التابعة لوزارة الصحة في تلك الدول المتضررة وتزويدها بالأدوية والمستلزمات الطبية، وتوفير الأجهزة الطبية النادرة، وإعادة استحداث أقسام طبية للعمليات الدقيقة، وعلاج الأمراض التي تصيب الكلى.

وصرفت اللجان والحملات الإغاثية السعودية مبلغاً وقدره (432.767.529 ريالا)؛ لتجهيز مستشفيات الأسنان، وإنشاء مستشفيات ومراكز جديدة بلغت 12 مركزاً في عِدة دول عربية وإسلامية. كما قامت بتوفير 222 سيارة إسعاف مجهزة بأحدث التجهيزات، ودعم جمعيات الهلال الأحمر في هذه الدول بتغطية نفقات التشغيل، وتزويدهم بالسيارات اللازمة والمعينات الطبية.

ولم تغفل أيضاً البرامج الاجتماعية ودعمها لتلك الدول ومالها من جوانب إنسانية، فأولت هذا الجانب اهتماماً فائقاً ونفّذت العديد من البرامج والمشروعات الاجتماعية التي قُدِّرت تكلفتها (391.551.575 ريالا)، تمثّلت في مساعدة الأسر التي فقدت عائلها، ومساعدة ذوي الأسْرى والأيتام، وكذلك مساعدة أصحاب المساكن المدمرة والمزارع المجرفة، ومساعدة المؤسسات الاجتماعية، وتشغيل العمال الفلسطينيين، وكفالة الأسر المحتاجة، وتقديم برنامج إفطار للصائمين، ومشروع الزواج الجماعي، وهدية العيد والأطفال الأيتام، وبرنامج توزيع لحوم الأضاحي، بالإضافة لحلقات تحفيظ القرآن الكريم، ورحلات العمرة، ورحلات الحجيج إلى بيت الله الحرام، والعديد من البرامج الاجتماعية المختلفة.

مشروعات تعليمية

واهتمت أيضاً بدعم مسيرة التعليم وتنفيذ جملة من المشروعات التي لها الفضل بعد الله في توفير الأجواء المناسبة للطلاب وتهيئتهم للتحصيل العلمي من خلال المتطلبات الرئيسية التي يحتاجونها. فقامت بالتعاون مع المؤسسات التعليمية الرسمية ومنظمات الأمم المتحدة المتخصصة بدعم 16 جامعة، و75 ألف طالب وطالبة في كليات مختلفة لمواصلة تعليمهم، كما دعمت برنامج طلبة الماجستير والدكتوراه، ووفرت الحقائب المدرسية لطلاب التعليم العام. ودعمت المكتبات وموّلتها وجهزتها بمراكز متخصصة لتقنية المعلومات والبحث العلمي وتمويل تكاليف تدريب وتأهيل العاملين فيها؛ بجانب إنشاء مراكز للتدريب على الحاسب الآلي ومدها بالأجهزة اللازمة وزادت على ذلك ببناء 35 مدرسة حكومية؛ وتقديم الدعم للأخرى الأهلية. وبلغت تكلفة هذا البرنامج 335.229.929 ريالا.

وكان للمشروعات التنموية نصيب من عطاءات شعب المملكة وقادتها، وقدّم لتلك الدول المتضرّرة خدمات عِدة، وقد بلغت تكلفة هذه المشروعات مبلغاً وقدره 206.682.804 ريالات، ويأتي في مقدمتها تأهيل شبكة المياه والكهرباء في مدينة نابلس بفلسطين وإنشاء محطات لتحلية المياه بالمدارس والمستشفيات، وحفر الآبار وتنقية المياه لحوالي 370 بئرا. وحفر وبناء خزانات جديدة. وتأمين وقود الديزل، بالإضافة لتأمين وحدات تنقية لمياه نهري دجلة والفرات، ومشروع تأمين محطات لتنقية مياه الشرب، ودعم الوزارات الحكومية بأجهزة الحاسب الآلي ووصولا لتأمين وتوزيع الحراثات الزراعية.

والآلاف من المشروعات الأخرى، والتي تقوم بها المملكة العربية السعودية انطلاقا من واجبها الإنساني ومركزها الإسلامي وحرصها على التكاتف والتعاون ومساعدة كل محتاج ولا تنتظر الجزاء إلا من الله سبحانه وتعالى ثم علمها بأن القافلة تسير ولن تلتفت لكل من يحاول أن يعيق هذا المسير وستكون دوما في الريادة في العطاء والخير والسلام.

مساعدات للأسر

مشروعات خيرية شملت جميع القارات

تأمين مئات سيارات الإسعاف

مشروعات تعليمية وإنشاء مدارس وطباعة كتب

اليد السعودية تمتد لكل محتاج

برامج عطاءات تشمل كل كبيرة وصغيرة