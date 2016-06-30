الوليد بن طلال يؤيد قرار إغلاق مستشفى المملكة

أيد صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال في تغريدة عبر حسابه في «تويتر» قرار وزير الصحة د. توفيق الربيعة بإغلاق مستشفى المملكة والذي تعود ملكيته له.

وقال الأمير الوليد بن طلال في تغريدته: «أخي معالي الوزير ‬‏أؤيد قرار ‫#الصحةتغلقمستشفىالمملكة‬، ‏وتطبيق النظام.. الوطن والمواطن أولوية دائماً، ‫#لاأحدفوقالنظام‬».

ولقي هذا الرد تفاعلاً كبيراً من المتابعين في «تويتر»؛ حيث أشادوا بتأييد الأمير الوليد بن طلال لقرار إغلاق المستشفى إلى حين إكمال الإجراءات والرخص النظامية المطلوبة.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت عن إغلاق مستشفى خاص شمال مدينة الرياض تحفظياً نظراً لوجود عدة مخالفات ولعدم التزامه بتصحيح أوضاعه؛ حيث تم إغلاق قسم الطوارئ والعيادات الخارجية كمرحلة أولى وعدم استقبال حالات جديدة على أن يتم التنسيق لنقل المرضى المنومين فيه إلى مستشفيات أخرى.

وأوضحت أن الإغلاق تم بناءً على ما رصدته فرق التفتيش الميدانية بإدارة القطاع الخاص بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض من مخالفات نظامية تضمنت عدم تجديد ترخيص المنشأة وعدم الحصول على ترخيص من الدفاع المدني لأمور السلامة، إضافة إلى خلط النفايات الطبية وهذا مخالف لمعايير مكافحة العدوى، وكذلك لوجود كوادر تعمل بدون الحصول على تراخيص نظامية.

وأشارت «الصحة» إلى أنه تم إنذار المنشأة ثلاث مرات في فترات متفاوتة إلا أنه لم تستجب لذلك ولم يلتزم بتطبيق التعليمات، وبناءً عليه تقرر الإغلاق التحفظي للمنشأة حسب النظام حتى يتم تلافي كافة الملاحظات التي استدعت إغلاقه.