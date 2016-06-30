«التعليم» توقف القبول في خمس جامعات أهلية

د. أحمد العيسى

أصدر وزير التعليم د. أحمد بن محمد العيسى، إنذارات لخمس جامعات وكليات أهلية تقدم برامج في عدد من التخصصات الصحية لتصحيح أوضاع برامجها خلال أربعة أشهر وإلا فإن الوزارة سوف تتخذ ما تراه من إجراءات تشمل إيقاف القبول في تلك البرامج نهائياً.

وفي هذا الصدد، أوضح وزير التعليم أن الوزارة ماضية في متابعة سير العملية التعليمة في الجامعات والكليات الأهلية لتحسين أدائها وضمان جودة مخرجاتها، مؤكداً على أهمية استمرار دور الجامعات والكليات الأهلية جنباً إلى جنب مع الجامعات الحكومية في تقديم تعليم وتدريب متميز يواكب حاجة سوق العمل والتطورات العلمية والتقنية الحديثة في دول العالم.

ويأتي تحرك الوزارة بعد أن رصدت عدداً من الملحوظات الأكاديمية الجوهرية في بعض الجامعات والكليات الأهلية وذلك من خلال زيارات ميدانية قامت بها لجان متخصصة للوقوف على سير العملية التعليمية والأكاديمية في تلك الجامعات والكليات.