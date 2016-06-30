أخبار عاجلة

''التموين'' تطلق البوابة الإلكترونية.. وتعلن خطوات تحديث بيانات البطاقات -
2.7 مليار جنيه صافي أرباح شركات قطاع الأعمال العام خلال 6 أشهر -
مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب يدين تفجيري طنطا والإسكندرية -
15 مليار دولار إجمالي حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة العام المقبل -
وزير الإسكان: بيع 1118 كراسة شروط بمدينة ناصر و600 بـ«غرب قنا» -
الصحة تنفي وجود فيروس غامض في شبرا -
محافظ جنوب سيناء: الإرهاب يلفظ أنفاسه الأخيرة -
بالصور.. الإسكندرية تودع أول شهيدة في تاريخ الداخلية -
صلاح فوزي لـ«التحرير»: حالة الطوارئ دخلت حيز التنفيذ فور إعلانها -
«الفلاحين الزراعيين»: استهداف دور العبادة جريمة لا تغتفر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

«التعليم» توقف القبول في خمس جامعات أهلية

Google+ Print
9c426c5e12fa0a35dfba491d75be5476.jpg

د. أحمد العيسى

أصدر وزير التعليم د. أحمد بن محمد العيسى، إنذارات لخمس جامعات وكليات أهلية تقدم برامج في عدد من التخصصات الصحية لتصحيح أوضاع برامجها خلال أربعة أشهر وإلا فإن الوزارة سوف تتخذ ما تراه من إجراءات تشمل إيقاف القبول في تلك البرامج نهائياً.

وفي هذا الصدد، أوضح وزير التعليم أن الوزارة ماضية في متابعة سير العملية التعليمة في الجامعات والكليات الأهلية لتحسين أدائها وضمان جودة مخرجاتها، مؤكداً على أهمية استمرار دور الجامعات والكليات الأهلية جنباً إلى جنب مع الجامعات الحكومية في تقديم تعليم وتدريب متميز يواكب حاجة سوق العمل والتطورات العلمية والتقنية الحديثة في دول العالم.

ويأتي تحرك الوزارة بعد أن رصدت عدداً من الملحوظات الأكاديمية الجوهرية في بعض الجامعات والكليات الأهلية وذلك من خلال زيارات ميدانية قامت بها لجان متخصصة للوقوف على سير العملية التعليمية والأكاديمية في تلك الجامعات والكليات.

image 0

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية