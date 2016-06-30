بالصور.. داعش يقطع رقبة رجل سورى فى الرقة بتهمة "الاستهزاء بالإسلام"

أعدم تنظيم داعش الإرهابى، مواطن سورى يدعى (س.م)، بقطع رقبته فى مدينة الرقة السورية، بتهمة "الاستهزاء بشعائر الإسلام".

ونشر التنظيم المتطرف، صورًا على الإنترنت، تظهر تجمع عدد كبير من الناس وسط ميدان، حيث يقوم شخص ضخم البنية يحمل سيف كبير بقطع رقبة المواطن السورى.



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داعش يقطع رقبة مواطن سورى



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المواطن السورى يرتدى زى الإعدام



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داعشى يقتل سورى بالسيف

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