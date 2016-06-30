7 أعراض تدل على نقص البوتاسيوم فى جسمك

كشف تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى"، عن أن ظهور بعض الأعراض قد تدل على وجود نقص فى مستوى البوتاسيوم بالجسم، وتشمل الأعراض الآتى:

1. ضعف العضلات: إذا كنت غالبًا تعانى من وجع فى العضلات وتشنجات أو تلف العضلات، فإن ذلك قد يشير إلى نقص البوتاسيوم فى الجسم.

2. الإحساس بالوخز: إذا لاحظت إحساسًا بالوخز فى أطراف أصابع القدمين والذراعين والساقين، فقد يكون ذلك دليلاً على نقص البوتاسيوم، لأنه يساعد فى الحفاظ على الأعصاب وتدفق الدم بصحة جيدة.

3. الضغط الذهنى: البوتاسيوم ضرورى لسلامة الجهاز العصبى وعدم وجود ما يكفى من البوتاسيوم فى الجسم يمكن أن يسبب الإجهاد غير المبرر والقلق والاكتئاب.

4. الإمساك: إذا كنت تعانى من الإمساك المزمن، قد يكون دليل على وجود مستويات البوتاسيوم المنخفض.

5. خفقان القلب: أشارت الدراسات إلى أن انخفاض مستويات البوتاسيوم فى الجسم تؤثر على انقباضات العادية لعضلات القلب، ما تؤدى إلى خفقان القلب.

6. ارتفاع ضغط الدم: نقص البوتاسيوم فى الجسم، يمكن أن يسبب ضيقًا فى الأوعية الدموية وهذا بدورة يمكن أن يؤدى إلى ارتفاع ضغط الدم.

7. الغثيان: الغثيان والقىء مع عدم وجود سبب واضح، فإنك قد ترغب فى الحصول على نفسك للتأكد من نقص البوتاسيوم.

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