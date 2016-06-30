صابر الرباعي يصور أغنيتين من ألحان الموسيقار طلال

انتهى المطرب صابر الرباعي من تصوير أغنيتين "فيديو كليب" من ألحان الموسيقار السعودي طلال، ومن إخراج المخرج أحمد المهدي، وهما "مالي ومال الناس" كلمات الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي، و"يسعد لي هالطلة" كلمات الشاعر السعودي خالد المريخي، في ثالث تعاون غنائي يجمعه مع الرباعي، وسوف يبدأ عرضهما على العديد من القنوات الفضائية في عيد الفطر، وإشراف عام خالد أبو منذر.

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