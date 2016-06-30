بالصور: محمد عادل أمام يعلن صدارة الزعيم لماراثون دراما رمضان 2016

شن النجم الشاب محمد أمام حملة سخرية من الاعلانات المتواصلة لنجوم دراما رمضان 2016 حول تصدرهم نسب المشاهدة، مؤكدا أن الأرقام والإعلانات واستطلاعات الرأي تمنح الصدارة لوالده الزعيم عادل أمام بمسلسل "مأمون وشركاه"، وطالب من الجميع المنافسة على المركز الثاني.

محمد أمام المشغول منذ بداية الشهر الكريم بالترويج لفيلم العيد "جحيم في الهند"، تخلى عن حياده تماما وأعلن عبر حسابه الرسمي بموقع الفيس بوك أن "الكلام الكثير" عن تصدر بعض المسلسلات لقائمة الأعلى مشاهدة غير صحيح، وحسم الأمر لصالح والده قائلا: علشان الكلام الكثير اللي مالوش لازمة .. أتفقت أو أختلفت .. وافقت أو ماوفقتش ..الزعيم هو رقم (( ١ )) السنة دي علي كل مسلسلات رمضان زي كل سنة ما شاء الله ، و ده بالأرقام و بالإعلانات و باستطلاعات رأي الشارع المصري و العربي و بنسب المشاهدة من شركات عالمية متخصصة في المجال ده و موثوق فيها و كمان من القنوات نفسها .... مبروووك و ربنا ما يقطعلك عادة ، ووجه التهنئة لوالده الزعيم عادل أمام .

أمام الذي لم يقدم دليلا واحدا على صدق كلامه ، لم يكتف بالتدوينة السابقة، وإنما اضاف صورة مجمعة لإعلان أكثر من مسلسل عن تصدره قائمة الأكثر مشاهدة وعلق عليها ساخرا: اومال مين نمرة اتنين ؟ مع كامل احترامي لكل زمايلي المحترمين اللي عاملين بجد شغل جامد اوي السنة دي شكلاً و مضموناً ، ده في اخبار تانية كتير علي مسلسلات تانية كتير انها نمرة واحد برضة و أعلي نسبة مشاهدة بس للأسف ماعرفتش انزلهم كلهم، واضاف: علي العموم مبروك للكل ، موسم و كله فرحان .

محمد أمام مشهور دوما بالدبلوماسية في تصريحاته وعلاقته الجيدة بكل نجوم الوسط الفني .. فهل يضحى بالجميع من أجل والده؟

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