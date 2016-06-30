آراء القراء حول مسلسل "الأسطورة" في رأيك بالـshow: عمل رائع ومحمد رمضان أسطورة

في زاوية رأيك بالـshow الذي يعد محطة يومية يتواصل من خلالها "سيدتي نت" مع القراء في مختلف الدول العربية، للتعبير عن آرائهم بالمسلسلات الرمضانية 2016 محطة مع مسلسل "الأسطورة".

آراء القراء أجمعت على إعجابها بمسلسل "الأسطورة" قصة وتمثيلاً، واعتبرته الأفضل بين مسلسلات رمضان 2016، كما لفتت الإشادة بأداء الممثل محمد رمضان، الذي يجتهد على نفسه، ويتقدم من عمل إلى آخر.

مسلسل "الأسطورة" من إخراج محمد سامي وتأليف محمد أحمد عبد المعطي، وبطولة محمد رمضان، وروجينا، ودنيا،ودارين حداد، ومحمود جليفون، ومحمد عبد الحافظ، وجلال زكي.

ما هيتعليقات القراء على مسلسل "الأسطورة"؟

-هناء عبيد من المملكة العربية السعودية عبّرت عن إعجابها بمسلسل "الأسطورة" لأنها تعكس الواقع الذي يعيشه المجتمع وقالت "مسلسل جميل جداعلى مستوى الأداء،وقصته تحتاج إلىتفكير عميق لانها تعكس الواقع الذي نحاول أن نهرب منه".

-مايا أحمد من المملكة العربية السعودية، أشادت بمسلسل "الأسطورة" وبطله محمد رمضان وأوضحت " مسلسل رائع والممثل محمد رمضان يجتهد ويعمل على تطوير أعماله".

-سمير محمد عزت من الإمارات العربية المتحدة، عبّرت عن إعجابها بمسلسل "الأسطورة" واعتبرته عملاً جماهيرياً، وقالت " الأسطورة عمل رائع، ولفت أنظار المشاهدين اليه، نظراً إلى براعة أداء أبطاله وأحداثه المثيرة. أنه عمل جماهيري ضخم".

- زهوري داش أشادت بمسلسل "الأسطورة" ورأت أنه أقوى المسلسلات الرمضانية وبطله محمد رمضان هو أسطورة فعلاً، وأوضحت" هو أقوى مسلسل في رمضان، لأنه يشدّ الأعصاب، ومحمد رمضان فنان حقيقي وهو يستحق لقب أسطورة".

-مها فيصل أكدت أنها لا تعرف على أي محطة يعرض "الأسطورة" وسألت عن القناة التي تعرضه.

-إيمي صلاح اعتبرت أن مسلسل "الأسطورة" رائع جداً والأفضل في رمضان وأوضحت " عمل جميل جداً. وهو من بين أفضل مسلسلات رمضان 2016".

-نائلة الرومي أشادت بمسلسل "الأسطورة" وقالت "برافو. هو أفضل مسلسل في رمضان".

-جنى عامد أشارت إلى موعد عرض مسلسل "الأسطورة" والمحطة التي تبثه.

-مريم مصطفى أشادت بمسلسل "الأسطورة" و بتقدم الممثل محمد رمضان من عمل إلى آخر، وقالت" مسلسل جميل جداً، وتقدم من سنة إلى أخرى".

-حنين حديدي عبّرت عن إعجابها بمسلسل "الأسطورة" وببطله محمد رمضان وقالت" مسلسل جميل جداً ومحمد رمضان هو أسطورة".

-سامر حسين أشاد بمسلسل "الأسطورة" واصفاً إياه بـ"التحفة".

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