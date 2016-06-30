نجوم الدراما السعودية على مائدة إفطار بالرياض

التقى باقة من الفنانين السعوديين المشاركين في بطولة عدد من الأعمال الدرامية التي تعرض خلال شهر رمضان ومنها "سيلفي2" و"مستر كاش و"شباب البومب5" و"شد بلد" و"حارة الشيخ"، في حفل خاص على مائدة إفطار فندق مداريم كراون بالرياض.

وشارك في هذا الحفل مجموعة من الفنانين والفنانات ومنهم مريم الغامدي والمخرج سمير عارف وزوجته الفنانة زارا البلوشي، وأيضاً حمد المزيني ومهند الجميلي وعادل الزهراني وعلي الدويان وكفتة.

وقدم فقرات الحفل الفنان والمنتج خالد منقاح، وتضمنت بعد الإفطار وصلاة المغرب العديد من المسابقات والفقرات الفنية، مع توزيع الكثير من الجوائز على العائلات والأطفال الموجودين في حديقة الفندق والتي قام بتسليمها الفنانين من الحضور.

وحول الفعاليات الرمضانية التي يقدمها فندق مداريم كراون وترعاها مجلة "سيدتي"، أوضح عبدالله الذييب مدير عام الفندق، أن مداريم كراون يقدم لضيوفه وزواره يومياً طوال الشهر الفضيل تجربة إفطار رمضاني مميزة سواء من خلال قائمة طعام منوعة وشهية تناسب كافة الأذواق أو من خلال الفعاليات اليومية والمسابقات والجوائز التي يحصل عليها الضيوف في أجواء من المرح بجانب الخدمة ذات المستوى العالي.

وأشار الذييب إلى أن الفندق ينظم فعاليات واحتفالات يومية بعنوان "جرب رمضان معنا" وتبدأ بعد الإفطار مباشرة وتتضمن السحب على الكوبونات المقدمة للضيوف، مبيناً أننا نحرص على وجود عدد من الفنانين والمشاهير والإعلاميين يومياً لمشاركة الجمهور الأجواء الرمضانية وتسليم الجوائز للفائزين، ولفت إلى أن الفعاليات تتضمن أيضاً العديد من الفقرات والأنشطة والألعاب للأطفال.

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