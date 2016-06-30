بالصور.. محافظ ومدير أمن مطروح يوزعان ملابس وكعك العيد على الأطفال الأيتام

قدم اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، واللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، والسيد الإمام السكرتير العام للمحافظة، التهنئة للأطفال الأيتام المعاقين بجمعية "التحدى الشاملة" بمطروح، ووزعوا هدايا على أطفال الجمعية عبارة عن ملابس وكعك العيد، وقدم المحافظ مبلغ 10 آلاف جنيه دعماً للجمعية.

جاء ذلك خلال احتفالية والإفطار الجماعى، الذى نظمته الجمعية لأطفالها وأسرهم والعاملين بها وسط فرحة الأطفال والحضور. وأشاد محافظ مطروح بدور الجمعية، وتقديمها الخدمات الإنسانية للأطفال، لتعيد إليهم الابتسامة وتساعدهم على ممارسة حياتهم الطبيعية، مع تأكيده تقديم كل أوجه الدعم للجمعيات الأهلية الجادة فى خدمة أبناء المحافظة، خاصة ذوى الاحتياجات الخاصة والأيتام وتعظيم دورهم مع علو المكانة الإنسانية للعاملين بها.

كما استمع المحافظ إلى مطالب عدد من السيدات العاملات بالجمعية، ووجه بتوفير ثلاجة لمواطنة وإعانة شهرية لمواطنة أخرى للمساهمة فى مصاريف علاج ابنها، نظرا لظروفها الاجتماعية الصعبة.

ومن جانبها تقدمت لبنى البابلى رئيس مجلس إدارة الجمعية، بالشكر لمحافظ مطروح على اللافتة الإنسانية ورعايته الدائمة والمستمرة لكل أبناء المحافظة، خاصة الأيتام وذوى الاحتياجات الخاصة.



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محافظ ومدير أمن مطروح وسط الأطفال الأيتام من ذوى الاحتياجات الخاصة



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محافظ مطروح يوزع الهدايا على الأطفال الأيتام



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توزيع ملابس وكعك العيد على الأطفال الأيتام



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محافظ مطروح ومدير الأمن والسكرتير العام



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الأطفال ذوو الاحتياجات الخاصة فى استقبال المحافظ



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المحافظ يعانق أحد الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة



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رئيسة جمعية التحدى تتحدث للحضور



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المحافظ يوزع الهدايا على الأطفال الأيتام من ذوى الإعاقة



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مدير أمن مطروح يشارك فى توزيع الهدايا على الأيتام



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المحافظ ومدير أمن مطروح خلال حفل الأيتام المعاقين



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المحافظ يسمع لأحد الأطفال من ذوى الاحتياجات الخاصة



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المحافظ يوزع الهدايا ويدعم الجمعية ماليا



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توزيع الهدايا وسط فرحة الأطفال وأسرهم



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المحافظ يستمع لمطالب الأطفال والعاملين بالجمعية

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