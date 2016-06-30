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برج الأسد حظك اليوم الخميس 30/6/2016

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برج الأسد حظك اليوم الخميس 30/6/2016 برج الأسد حظك اليوم الخميس 30/6/2016
برج الأسد على الصعيد المهني:
>الحياة العملية لمواليد برج الأسد أن هذه الفترة متوترة ، فأنت غير متحمس لتقديم افكار جديدة ومبتكرة من أجل أن تنل اعجاب من حولك وتحديدا مديريك.

على الصعيد العاطفي:
>حياة برج الأسد العاطفية غير قادرة للوصول للاستقرار فعليك ان تضع حدود واضحة لعلاقتك مع شريكك وعليك أن تأخذ انت الخطوة الأولى فبدأك بنفسك يجعل موقفك أكثر احتراما.

برج الأسد على الصعيد الصحي:
>يعانى مواليد برج الأسد هذه الفترة من ضغط عصبى شديد ، فعليك ان تحاول ممارسة عدد من تدريبات اللياقة البدنية فى الهواء الطلق مثل السباحة أو اليوجا .

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد
>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الأسد أنك ستكون قادرا على الاعتراف ببعض الأخطاء الذى قمت بها فى الماضى و ستسعى لتصحيحها، وبذلك ستذيل عبئ عن روحك وستتحسن حالتك النفسية بنسبة كبيرة.

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مصر 365

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