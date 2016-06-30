برج الحوت حظك اليوم الخميس 30 يونيو 2016

برج الحوت على الصعيد المهني:>لديك القدرة على إنجاز أى شيء تريد! لا تلتفت الى ما يعتقده الآخرون عنك فالكثير من الناس يوجهون الانتقادات لك فقط من أجل أن تجعلك تشعر بالإحباط لكنهم فى أعماقهم يعرفون أنك موهوب.

على الصعيد العاطفي:

>تتلقى القليل من الأخبار السارة من شريك حياتك، أو قد تحصل على هدية جيدة جدا منه اليوم يمكن أن تخلق فرقا كبيرا فى حياتك.

برج الحوت على الصعيد الصحي:

>المشكلات الصحية القليلة التى هاجمتك خلال الفترة الماضية تستقر ولكن احرص على أن تأخذ احتياطاتك للأمراض البسيطة التى يمكن أن تتطور اليوم.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

>اليوم يمكن أن يكون مربكا جدا بالنسبة لك مع تضارب الآراء والفرص المختلفة الصاعدة على جميع الأطراف فحاول أن تستعين بصديق تثق به لتأخذ القرار الصائب.