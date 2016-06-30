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برج الميزان حظك اليوم الخميس 30 يونيو 2016

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برج الميزان حظك اليوم الخميس 30 يونيو 2016 برج الميزان حظك اليوم الخميس 30 يونيو 2016
برج الميزان على الصعيد المهني:
>لا تدع الأفكار السلبية تسيطر على روحك، حاول أن تمضى قدما وتستجمع الطاقة الإيجابية داخلك لتدرء أية موجات سلبية من علامتك الشمسية، وكن حذرًا فى ما يخص إقراض المال اليوم فمن المحتمل أن يحاول شخص ما خداعك.

على الصعيد العاطفي:
>لقد حان الوقت لاتخاذ خطوة إلى الوراء ودراسة العلاقة الخاصة بك فى هدوء وعقلانية. لقد أخفيت بعض المعلومات عن شريك حياتك ولكن عليك أن تدرك أن هذا لن يجعله يذهب بعيدا. بدلا من ذلك، تحتاج للوضوح الآن بدلاً من أن تضطر إلى اتخاذ بعض القرارات الصعبة فى وقت آخر.

برج الميزان على الصعيد الصحي:
>تحاول بدء نظام صحى جديد هذه الأيام وتجرى بعض التغييرات على أسلوب حياتك والوقت مثالى والفرصة مواتية للغاية لتفعل ذلك فلا تتردد.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:
>اليوم قد تبدو تصرفاتك غريبة بعض الشيء، أشياء غير متوقعة تحدث لك اليوم ومن المهم أن تحاول أن تفهم كل شيء قبل أن تأخذ قرارًا حاسمًا أو تتصرف بشكل يجعلك تندم فيما بعد.

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مصر 365

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