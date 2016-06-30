برج السرطان حظك اليوم الخميس 30/6/2016

برج السرطان على الصعيد المهني:>الحياة العملية لمواليد برج السرطان جيدة فكل ما تبذلونه من جهود فيما يتعلق بالحياة المهنية وحياتك الشخصية تأتى الآن إلى ذروتها، فجهودك و ابداعك يسلط رؤساءك فى العمل عليها الاضواء خلال الفترة المقبلة و هو ما يرفع روحك المعنوية.

على الصعيد العاطفي:

>حياة برج السرطان العاطفية وقفت عند منعطف حاسم فعليك ان تأخذ قرار واضح لتعرف الى اين تسير علاقتك مع شريكك .

برج السرطان على الصعيد الصحي:

>لمواليد برج السرطان حالتك الصحية تحتاج الكثير من الاهتمام ، فعليك أن تجد وسيلة صحية للاسترخاء.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج السرطان أن فى هذه المرحلة سوف تكون قادر على تولى المهام بسهولة ، ولا تتردد فى التعبير عن نفسك بشكل واضح و أفضل طريقة هى أن تستخدام كلمات واضحة للتعبير عن مشاعرك.