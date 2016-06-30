برج الثور حظك اليوم الخميس 30/6/2016

برج الثور على الصعيد المهني:إعلان - Ads إعلان - Ads
>الحياة العملية لمواليد برج الثور جيدة لكن عليك إلا تضع فى تركيزك التفاصيل الدقيقة و ردود الافعال التى تحدث حولك حتى تصل حياتك العملية الاستقرار التام.
على الصعيد العاطفي:
برج الثور على الصعيد الصحي:
توقعات علماء الفلك لبرج الثور
>الحياة العملية لمواليد برج الثور جيدة لكن عليك إلا تضع فى تركيزك التفاصيل الدقيقة و ردود الافعال التى تحدث حولك حتى تصل حياتك العملية الاستقرار التام.
على الصعيد العاطفي:
>حياة برج الثور العاطفية متوترة قليلا ، فسوف تجد صعوبة فى تكريس الكثير من الوقت كما كنت ترغب مع شريك حياتك و ذلك بسبب الضغوط الناجمة عن عدد من العوامل الخارجية مثل العمل والظروف العائلية.
برج الثور على الصعيد الصحي:
>لمواليد برج الثور كان يعانى من الألم والأوجاع الخفيفة فى الأيام الأخيرة، وهذا ما جعلك متقلب المزاج وسريع الانفعال ، اما الآن أنت قادر على العودة إلى نمط حياة أكثر نشاطا اذا اتبعت نظام غنائى صارم.
توقعات علماء الفلك لبرج الثور
>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الثور أن هناك عدد من الاخبار الجيدة فى الطريق إليك.