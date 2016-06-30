برج الثور حظك اليوم الخميس 30/6/2016

برج الثور على الصعيد المهني:>الحياة العملية لمواليد برج الثور جيدة لكن عليك إلا تضع فى تركيزك التفاصيل الدقيقة و ردود الافعال التى تحدث حولك حتى تصل حياتك العملية الاستقرار التام.

على الصعيد العاطفي:

>حياة برج الثور العاطفية متوترة قليلا ، فسوف تجد صعوبة فى تكريس الكثير من الوقت كما كنت ترغب مع شريك حياتك و ذلك بسبب الضغوط الناجمة عن عدد من العوامل الخارجية مثل العمل والظروف العائلية.

برج الثور على الصعيد الصحي:

>لمواليد برج الثور كان يعانى من الألم والأوجاع الخفيفة فى الأيام الأخيرة، وهذا ما جعلك متقلب المزاج وسريع الانفعال ، اما الآن أنت قادر على العودة إلى نمط حياة أكثر نشاطا اذا اتبعت نظام غنائى صارم.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الثور أن هناك عدد من الاخبار الجيدة فى الطريق إليك.