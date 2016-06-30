حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 30 يونيو 2016

برج الأسد حظك اليوم الخميس 30/6/2016

>برج الأسد على الصعيد المهني:>الحياة العملية لمواليد برج الأسد أن هذه الفترة متوترة ، فأنت غير متحمس لتقديم افكار جديدة ومبتكرة من أجل أن تنل اعجاب من حولك وتحديدا مديريك.

على الصعيد العاطفي:

>حياة برج الأسد العاطفية غير قادرة للوصول للاستقرار فعليك ان تضع حدود واضحة لعلاقتك مع شريكك وعليك أن تأخذ انت الخطوة الأولى فبدأك بنفسك يجعل موقفك أكثر احتراما.

برج الأسد على الصعيد الصحي:

>يعانى مواليد برج الأسد هذه الفترة من ضغط عصبى شديد ، فعليك ان تحاول ممارسة عدد من تدريبات اللياقة البدنية فى الهواء الطلق مثل السباحة أو اليوجا .

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الأسد أنك ستكون قادرا على الاعتراف ببعض الأخطاء الذى قمت بها فى الماضى و ستسعى لتصحيحها، وبذلك ستذيل عبئ عن روحك وستتحسن حالتك النفسية بنسبة كبيرة.

برج الثور حظك اليوم الخميس 30/6/2016

>برج الثور على الصعيد المهني:>الحياة العملية لمواليد برج الثور جيدة لكن عليك إلا تضع فى تركيزك التفاصيل الدقيقة و ردود الافعال التى تحدث حولك حتى تصل حياتك العملية الاستقرار التام.

على الصعيد العاطفي:

>حياة برج الثور العاطفية متوترة قليلا ، فسوف تجد صعوبة فى تكريس الكثير من الوقت كما كنت ترغب مع شريك حياتك و ذلك بسبب الضغوط الناجمة عن عدد من العوامل الخارجية مثل العمل والظروف العائلية.

برج الثور على الصعيد الصحي:

>لمواليد برج الثور كان يعانى من الألم والأوجاع الخفيفة فى الأيام الأخيرة، وهذا ما جعلك متقلب المزاج وسريع الانفعال ، اما الآن أنت قادر على العودة إلى نمط حياة أكثر نشاطا اذا اتبعت نظام غنائى صارم.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الثور أن هناك عدد من الاخبار الجيدة فى الطريق إليك.

برج الجدى حظك اليوم الخميس 30/6/2016

>برج الجدى على الصعيد المهني:>الحياة العملية لمواليد برج الجدى تحتاج لخطة منظمة ، حيث يسيطر العمل على تفكيرك بنسبة كبيرة ، فلا تجعله سبب اساسى لإهمال عوامل عديدة فى حياتك .

على الصعيد العاطفي:

>حياة برج الجدى العاطفية كانت مضطربة الفترة الماضية ، إلا أنك و شريكك تسعيان للخروج من حالة التوتر كون قصة حبكما قوية وتؤمنا بمدى أهمية ارتباطكما ولكن التقلبات المزاجية هى ما يبعث القلق والتوتر بينكما، فتحلى بالصبر وابتعد عن التهور فشريكك يسعى دائما للبقاء فى علاقة مستقرة وهادئة معك.

برج الجدى على الصعيد الصحي:

>لمواليد برج الجدى اليوم هو الانسب للتغيير الكامل فى نظامك الصحى بدأ من اللياقة البدنية وصولا للعادات الغذائية التى يجب أن تركز على تحولها لعادات غذائية سليمة .

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجدى أن عليك الاستعداد جيدا من أجل الدخول فى تحديات جديدة ، فابذل مجهود مضاعف لتتفاعل مع من حولك، خاصة زملاء العمل.

برج الدلو حظك اليوم الخميس 30/6/2016

>برج الدلو على الصعيد المهني:>الحياة العملية لمواليد برج الدلو قد تواجه عدد من الصعوبات ، فاليوم انت لا تستطيع ان تحقق كل ما خططت له فى العمل ، فابذل المزيد من الجهد.

على الصعيد العاطفي:

>حياة برج الدلو العاطفية تتعرض لسلسلة من التوترات ، فسيكون هناك سوء تفاهم مع شريك حياتك، فعليك ان تستخدم حكمتك وتتخطى هذه المرحلة.

برج الدلو على الصعيد الصحي:

>لمواليد برج الدلو عليك ان تعمل جاهدت على تدليل نفسك وذلك من خلال ممارسة التمارين الرياضية أو اتباع نظام يهتم بالجمال.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الدلو أنك ستكلف بمهام جديدة ستجعلك تشعر أن لديك عبئا ومسؤولية بالضرورة أن توضع فى الاعتبار وهو ما سيثير قلقك.

برج السرطان حظك اليوم الخميس 30/6/2016

>برج السرطان على الصعيد المهني:>الحياة العملية لمواليد برج السرطان جيدة فكل ما تبذلونه من جهود فيما يتعلق بالحياة المهنية وحياتك الشخصية تأتى الآن إلى ذروتها، فجهودك و ابداعك يسلط رؤساءك فى العمل عليها الاضواء خلال الفترة المقبلة و هو ما يرفع روحك المعنوية.

على الصعيد العاطفي:

>حياة برج السرطان العاطفية وقفت عند منعطف حاسم فعليك ان تأخذ قرار واضح لتعرف الى اين تسير علاقتك مع شريكك .

برج السرطان على الصعيد الصحي:

>لمواليد برج السرطان حالتك الصحية تحتاج الكثير من الاهتمام ، فعليك أن تجد وسيلة صحية للاسترخاء.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج السرطان أن فى هذه المرحلة سوف تكون قادر على تولى المهام بسهولة ، ولا تتردد فى التعبير عن نفسك بشكل واضح و أفضل طريقة هى أن تستخدام كلمات واضحة للتعبير عن مشاعرك.

برج العذراء حظك اليوم الخميس 30\6\2016

>برج العذراء على الصعيد المهنى:>تعاملك بشخصيتين مع زملاؤك ورؤسائك فى العمل سيضطرك لاحقًا إلى ترك العمل بلا عودة، شخصيتك الحادة جعلت عدد كبير من زملاؤك ينفرون منك، لا تستمر بهذا التعامل الفترة القادمة فربما تصيبك بعض الأمور التى لا ترضيك فيما بعد وتؤثر على مستقبلك بأكمله.

برج العذراء على الصعيد الصحى:

>الآلام فى أذنك بدأت تزداد نتيجة إهمالك وعدم ذهابك للطبيب، اللجوء إلى الاستشارات الطبية أمر جيد على صحتك، ممارسة بعض التمارين الرياضية الخفيفة ستجعلك قادرًا على التنفس بشكل أفضل من الآن، هذا الوقت مناسب جدًا كى تشترك فى احدى النوادى الرياضية كى تمارس الرياضة باستمرار.

برج العذراء على الصعيد العاطفى:

>علاقتك بشريكك متوترة بعض الشئ نتيجة المكائد التى تدبرها لكل من يوجد حوله، غيرتك الزائدة جعلتك غير قادر على رؤية الصواب من الخطأ احذر من الغيرة الزائدة فهى من الممكن أن تدفع بك نحو الهاوية، مفاجأة حبيبك بهدية ستلطف من الأجواء كثيرًا.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

>تعيش دائمًا فى جو نظرية المؤامرة، هذه النظرة قد تجعلك تخسر أصدقائك جميعهم وكل من يلتف حولك، الحكم على الأشخاص ممن هم حولك من مواقفهم معك سيكون أفضل من الشك دائمًا فى جميع الناس، حاول أن تحسن من نفسيتك فى مكان يحتوى على بحار.

برج العقرب حظك اليوم الخميس 30 يونيو 2016

>برج العقرب على الصعيد المهني:>قدراتك الإبداعية تتطور يومًا بعد آخر ولكن بعض المهام غير المتوقعة تفاجئك اليوم وتسبب لك بعض التوتر والقلق، تنتابك أيضًا مخاوف على الصعيد المادى لا سيما بشأن الديون التى تثقل كاهلك فحاول أن تضع خطة لسداد جميع الفواتير والالتزامات الأخرى عليك.

على الصعيد العاطفي:

>بعض المشاكل الأسرية تؤثر بالسلب على العلاقة بشريك حياتك وتتسبب فى توتر بالعلاقة به حاول أن تتجنب الاحتكاك معه قدر الإمكان.

برج العقرب على الصعيد الصحي:

>تحتاج لأن تخفف عن نفسك بعض الضغوط والتوتر من خلال التدليك أو ممارسة تمارين الاسترخاء وبعض الرياضة لتستعيد لياقتك.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

>كان لديك شعور لا يهدأ وغير سعيد خلال الأيام القليلة الماضية، واليوم أنت على استعداد لاتخاذ نهج أكثر نشاطا لحل مشاكلك، تحتاج إلى تفكير عميق لتفهم بالضبط أين تكمن المشكلة واليوم هو أفضل يوم لبدء العملية.

برج الميزان حظك اليوم الخميس 30 يونيو 2016

>برج الميزان على الصعيد المهني:>لا تدع الأفكار السلبية تسيطر على روحك، حاول أن تمضى قدما وتستجمع الطاقة الإيجابية داخلك لتدرء أية موجات سلبية من علامتك الشمسية، وكن حذرًا فى ما يخص إقراض المال اليوم فمن المحتمل أن يحاول شخص ما خداعك.

على الصعيد العاطفي:

>لقد حان الوقت لاتخاذ خطوة إلى الوراء ودراسة العلاقة الخاصة بك فى هدوء وعقلانية. لقد أخفيت بعض المعلومات عن شريك حياتك ولكن عليك أن تدرك أن هذا لن يجعله يذهب بعيدا. بدلا من ذلك، تحتاج للوضوح الآن بدلاً من أن تضطر إلى اتخاذ بعض القرارات الصعبة فى وقت آخر.

برج الميزان على الصعيد الصحي:

>تحاول بدء نظام صحى جديد هذه الأيام وتجرى بعض التغييرات على أسلوب حياتك والوقت مثالى والفرصة مواتية للغاية لتفعل ذلك فلا تتردد.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

>اليوم قد تبدو تصرفاتك غريبة بعض الشيء، أشياء غير متوقعة تحدث لك اليوم ومن المهم أن تحاول أن تفهم كل شيء قبل أن تأخذ قرارًا حاسمًا أو تتصرف بشكل يجعلك تندم فيما بعد.

برج الجوزاء حظك اليوم الخميس 30/6/2016

>برج الجوزاء على الصعيد المهني:>الحياة العملية لمواليد برج الجوزاء جيدة لحد ما ، فأنت اليوم لديك الطاقة والحماس لانجاز الكثير من المهام فلا تتردد ان تبهر من حولك بقدرتك ، فأنت تحتاج لبحث دقيق لتبدع الفترة المقبلة فى عملك، فانتظر الكثير من الاشادات من مديرك قريبا.

على الصعيد العاطفي:

>حياة برج الجوزاء العاطفية تحتاج للهدوء ، و اليوم ستعلم عدد من المعلومات التى تتجعلك تكون صورة كاملة لشريكك ، فهذه المعلومات سوف تساعدك على فهم المنطق وراء سلوكه وهو الشىء الذى سيؤثر بالتالى مسار العلاقة فى المستقبل.

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

>لمواليد برج الجوزاء الحفاظ على الطاقة الايجابية يحافظ على روحك من التأثر بالإجهاد الذى تعرضت له الفترة الماضية، فأنت تحتاج لفترة من الراحة ستعيد لك نشاطك.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجوزاء أن هذه الفترة ستنتهى من الالتزامات القديمة وإنهاء الديون، من جهه اخرى انت تستطيع مساعدة شخص قريب لك من خلال التفكير معه ومشاركته حل إحدى الأزمات التى تعرض لها.

حظك اليوم برج الحمل الخميس 30 /6/2016

>برج الحمل على الصعيد المهني:>الانشغال فى الخروج بأفكار جديدة دون تنفيذ الأفكار القديمة، يفقدها قيمتها، حتى إن كانت فى قمة الإبداع، النقطة المحورية فى أى مهنة تعتمد على التفكير تمنقسم إلى جزأين لا ينفصلان الأول هو طرح الأفكار الجيدة، والثانى القدرة على تنفيذها، ولذلك حاول أن تجمع بين كلا الشقين حتى لا تجد نفسك لا تفعل أى شىء سوى الإرهاق الذهنى فقط.

على الصعيد العاطفى:

>تعامل مع المواقف كما هى ولا تعطى للأمور أكثر من حجمها حتى لا تفقد قدر كبير من قوتك العصبية فى الغضب و المشكلات فقط، أنت من الشخصيات التى تمتلك طاقات كبيرة من الحب و الإنسانية وهى صفات تجعلك محور الحياة لعدد من الشخصيات التى تعتبرك مصدراً للأمان و الكاتم للأسرار، فلا تجعل انشغالك بمشكلاتهم تنسيك التفكير فى نفسك.

برج الحمل على الصعيد الصحى:

>كثير من الآلام التى تعانى منها، بسبب سوء حالتك النفسية المستمرة، تمتلك شخصية قوية قادرة على إخفاء ملامح الحزن والضعف، لكن ذلك ينعكس على حالتك الصحية ألام القولون والصداع النصفى لا تتركك، واللجوء إلى عادات صحية سيئة مثل التدخين للهروب من هذه المشكلات لن يحل شىء .

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحمل أن يعيش غير مستقرة فى حياته بسبب الانخراط الدائم فى الحزن والمشكلات التى تؤثر على كل شىء فى حياته، ومحاولة الإخفاء الدائم للمشاعر، تجعل منه شخص حكيم لكن غير قادر على التأقلم مع حياته الطبيعية.

برج القوس حظك اليوم الخميس 30/6 /2016

>برج القوس على الصعيد المهني:>الخوف من تكرار بعض المواقف يحكم يومك فى محيط العمل، لديك القدرة على تقديم الكثير وإنجاز العديد من المهام الصعبة لكن الأهم من ذلك القدرة لعى تحرير نفسك من الضغوط النفسية ومشاعر الخوف التى تسيطر عليك، حتى تتعامل بثقة وينعكس ذلك على الأداء المهنى العام لك، فالخوف لن يترك لك مجال للانجاز والإبداع فى عملك.

برج القوس على الصعيد العاطفى:

>البعد عن الأشخاص المقربين فى وقت الغضب ليس بالضرورى أن يكون الحل الذى يجنبهم انفعالاتك، فأنت من الشخصيات التى تغضب سريعاً لكن تتخلص من مشاعر الغضب سريعاً أيضاً، وتظهر عليك صفات طبيعة مولود القوس المائية الهادئة، وتقوم بتصليح ما أفسده انفعالاتك، لذلك عليك أن تبقى بجانب المقربين منك حتى تجد من يمتص غضبك.

برج القوس على الصعيد الصحى:

>تعيش حالة صحية مستقرة، لكن الإرهاق الناتج عن قلة النوم والتفكير لفترات طويلة يزعج أيامك هذه الفترة، وتحتاج إلى تغيير روتين يومك والقياد بأشياء جديدة حتى تستطيع التغلب على الشعور بالإرهاق و تمارس حياتك بشكل طبيعى دون الشعور بتعب.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

>يتوقع علماء الفلك لمولود برج القوس أن يعيش فترة هادئة فى حياته بشكل عام لكن يؤرقه الشعور بالخوف الناتج عن خبرات سابقة فى عدد من المواقف المشابهة فى العمل، والخوف من تكرارها يزيد من شعوره بالتوتر والحاجة إلى ثقة فى نفسه وفى ادائه المهنى أكثر من ذلك.