برج العقرب حظك اليوم الخميس 30 يونيو 2016

برج العقرب على الصعيد المهني:>قدراتك الإبداعية تتطور يومًا بعد آخر ولكن بعض المهام غير المتوقعة تفاجئك اليوم وتسبب لك بعض التوتر والقلق، تنتابك أيضًا مخاوف على الصعيد المادى لا سيما بشأن الديون التى تثقل كاهلك فحاول أن تضع خطة لسداد جميع الفواتير والالتزامات الأخرى عليك.

على الصعيد العاطفي:

>بعض المشاكل الأسرية تؤثر بالسلب على العلاقة بشريك حياتك وتتسبب فى توتر بالعلاقة به حاول أن تتجنب الاحتكاك معه قدر الإمكان.

برج العقرب على الصعيد الصحي:

>تحتاج لأن تخفف عن نفسك بعض الضغوط والتوتر من خلال التدليك أو ممارسة تمارين الاسترخاء وبعض الرياضة لتستعيد لياقتك.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

>كان لديك شعور لا يهدأ وغير سعيد خلال الأيام القليلة الماضية، واليوم أنت على استعداد لاتخاذ نهج أكثر نشاطا لحل مشاكلك، تحتاج إلى تفكير عميق لتفهم بالضبط أين تكمن المشكلة واليوم هو أفضل يوم لبدء العملية.