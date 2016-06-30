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برج العذراء حظك اليوم الخميس 30\6\2016

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برج العذراء حظك اليوم الخميس 30\6\2016 برج العذراء حظك اليوم الخميس 30\6\2016
على الصعيد المهنى:
>تعاملك بشخصيتين مع زملاؤك ورؤسائك فى العمل سيضطرك لاحقًا إلى ترك العمل بلا عودة، شخصيتك الحادة جعلت عدد كبير من زملاؤك ينفرون منك، لا تستمر بهذا التعامل الفترة القادمة فربما تصيبك بعض الأمور التى لا ترضيك فيما بعد وتؤثر على مستقبلك بأكمله.

برج العذراء على الصعيد الصحى:
>الآلام فى أذنك بدأت تزداد نتيجة إهمالك وعدم ذهابك للطبيب، اللجوء إلى الاستشارات الطبية أمر جيد على صحتك، ممارسة بعض التمارين الرياضية الخفيفة ستجعلك قادرًا على التنفس بشكل أفضل من الآن، هذا الوقت مناسب جدًا كى تشترك فى احدى النوادى الرياضية كى تمارس الرياضة باستمرار.

برج العذراء على الصعيد العاطفى:
>علاقتك بشريكك متوترة بعض الشئ نتيجة المكائد التى تدبرها لكل من يوجد حوله، غيرتك الزائدة جعلتك غير قادر على رؤية الصواب من الخطأ احذر من الغيرة الزائدة فهى من الممكن أن تدفع بك نحو الهاوية، مفاجأة حبيبك بهدية ستلطف من الأجواء كثيرًا.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:
>تعيش دائمًا فى جو نظرية المؤامرة، هذه النظرة قد تجعلك تخسر أصدقائك جميعهم وكل من يلتف حولك، الحكم على الأشخاص ممن هم حولك من مواقفهم معك سيكون أفضل من الشك دائمًا فى جميع الناس، حاول أن تحسن من نفسيتك فى مكان يحتوى على بحار.

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مصر 365

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