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برج الجوزاء حظك اليوم الخميس 30/6/2016

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برج الجوزاء حظك اليوم الخميس 30/6/2016 برج الجوزاء حظك اليوم الخميس 30/6/2016
على الصعيد المهني:
>الحياة العملية لمواليد برج الجوزاء جيدة لحد ما ، فأنت اليوم لديك الطاقة والحماس لانجاز الكثير من المهام فلا تتردد ان تبهر من حولك بقدرتك ، فأنت تحتاج لبحث دقيق لتبدع الفترة المقبلة فى عملك، فانتظر الكثير من الاشادات من مديرك قريبا.

على الصعيد العاطفي:
>حياة برج الجوزاء العاطفية تحتاج للهدوء ، و اليوم ستعلم عدد من المعلومات التى تتجعلك تكون صورة كاملة لشريكك ، فهذه المعلومات سوف تساعدك على فهم المنطق وراء سلوكه وهو الشىء الذى سيؤثر بالتالى مسار العلاقة فى المستقبل.

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:
>لمواليد برج الجوزاء الحفاظ على الطاقة الايجابية يحافظ على روحك من التأثر بالإجهاد الذى تعرضت له الفترة الماضية، فأنت تحتاج لفترة من الراحة ستعيد لك نشاطك.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء
>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجوزاء أن هذه الفترة ستنتهى من الالتزامات القديمة وإنهاء الديون، من جهه اخرى انت تستطيع مساعدة شخص قريب لك من خلال التفكير معه ومشاركته حل إحدى الأزمات التى تعرض لها.

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مصر 365

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