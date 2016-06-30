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برج القوس حظك اليوم الخميس 30/6 /2016

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برج القوس حظك اليوم الخميس 30/6 /2016 برج القوس حظك اليوم الخميس 30/6 /2016
برج القوس على الصعيد المهني:
>الخوف من تكرار بعض المواقف يحكم يومك فى محيط العمل، لديك القدرة على تقديم الكثير وإنجاز العديد من المهام الصعبة لكن الأهم من ذلك القدرة لعى تحرير نفسك من الضغوط النفسية ومشاعر الخوف التى تسيطر عليك، حتى تتعامل بثقة وينعكس ذلك على الأداء المهنى العام لك، فالخوف لن يترك لك مجال للانجاز والإبداع فى عملك.

برج القوس على الصعيد العاطفى:
>البعد عن الأشخاص المقربين فى وقت الغضب ليس بالضرورى أن يكون الحل الذى يجنبهم انفعالاتك، فأنت من الشخصيات التى تغضب سريعاً لكن تتخلص من مشاعر الغضب سريعاً أيضاً، وتظهر عليك صفات طبيعة مولود القوس المائية الهادئة، وتقوم بتصليح ما أفسده انفعالاتك، لذلك عليك أن تبقى بجانب المقربين منك حتى تجد من يمتص غضبك.

برج القوس على الصعيد الصحى:
>تعيش حالة صحية مستقرة، لكن الإرهاق الناتج عن قلة النوم والتفكير لفترات طويلة يزعج أيامك هذه الفترة، وتحتاج إلى تغيير روتين يومك والقياد بأشياء جديدة حتى تستطيع التغلب على الشعور بالإرهاق و تمارس حياتك بشكل طبيعى دون الشعور بتعب.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:
>يتوقع علماء الفلك لمولود برج القوس أن يعيش فترة هادئة فى حياته بشكل عام لكن يؤرقه الشعور بالخوف الناتج عن خبرات سابقة فى عدد من المواقف المشابهة فى العمل، والخوف من تكرارها يزيد من شعوره بالتوتر والحاجة إلى ثقة فى نفسه وفى ادائه المهنى أكثر من ذلك.

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مصر 365

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