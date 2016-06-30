برج الدلو حظك اليوم الخميس 30/6/2016

برج الدلو على الصعيد المهني:إعلان - Ads إعلان - Ads
>الحياة العملية لمواليد برج الدلو قد تواجه عدد من الصعوبات ، فاليوم انت لا تستطيع ان تحقق كل ما خططت له فى العمل ، فابذل المزيد من الجهد.
على الصعيد العاطفي:
برج الدلو على الصعيد الصحي:
توقعات علماء الفلك لبرج الدلو
>الحياة العملية لمواليد برج الدلو قد تواجه عدد من الصعوبات ، فاليوم انت لا تستطيع ان تحقق كل ما خططت له فى العمل ، فابذل المزيد من الجهد.
على الصعيد العاطفي:
>حياة برج الدلو العاطفية تتعرض لسلسلة من التوترات ، فسيكون هناك سوء تفاهم مع شريك حياتك، فعليك ان تستخدم حكمتك وتتخطى هذه المرحلة.
برج الدلو على الصعيد الصحي:
>لمواليد برج الدلو عليك ان تعمل جاهدت على تدليل نفسك وذلك من خلال ممارسة التمارين الرياضية أو اتباع نظام يهتم بالجمال.
توقعات علماء الفلك لبرج الدلو
>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الدلو أنك ستكلف بمهام جديدة ستجعلك تشعر أن لديك عبئا ومسؤولية بالضرورة أن توضع فى الاعتبار وهو ما سيثير قلقك.