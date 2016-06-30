برج الدلو حظك اليوم الخميس 30/6/2016

برج الدلو على الصعيد المهني:>الحياة العملية لمواليد برج الدلو قد تواجه عدد من الصعوبات ، فاليوم انت لا تستطيع ان تحقق كل ما خططت له فى العمل ، فابذل المزيد من الجهد.

على الصعيد العاطفي:

>حياة برج الدلو العاطفية تتعرض لسلسلة من التوترات ، فسيكون هناك سوء تفاهم مع شريك حياتك، فعليك ان تستخدم حكمتك وتتخطى هذه المرحلة.

برج الدلو على الصعيد الصحي:

>لمواليد برج الدلو عليك ان تعمل جاهدت على تدليل نفسك وذلك من خلال ممارسة التمارين الرياضية أو اتباع نظام يهتم بالجمال.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الدلو أنك ستكلف بمهام جديدة ستجعلك تشعر أن لديك عبئا ومسؤولية بالضرورة أن توضع فى الاعتبار وهو ما سيثير قلقك.