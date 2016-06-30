الأرجنتين تقدم عرضا رسميا لدييجو سيميوني.. وأتليتكو يرد

قدم الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم عرضا رسميا لدييجو سيميوني المدير الفني لأتليتكو مدريد لتولي تدريب منتخب بلاده.

وقال إنريكي كريزو رئيس نادي أتليتكو مدريد: "نعم الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم أرسل عرضا للتعاقد مع دييجو سيميوني".

وتابع "ببساطة قلت لهم لا".

وجاءت تصريحات كريزو بعد أيام من خسارة منتخب الأرجنتين لنهائي كوبا أمريكا أمام تشيلي بركلات الترجيح.

وبات تاتا مارتينو المدير الفني لمنتخب الأرجنتين مهددا بالإقالة، ويبدو من تصريحات رئيس نادي أتليتكو أن البحث عن خليفة للرجل قائمة.

ويأتي ترشيح سيميوني بعدما قاد أتليتكو للفوز بدرع الليجا في فترة تدريبه للفريق منذ عام 2011، كما قاده للوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين.