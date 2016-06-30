تقرير في الجول – ماذا سيقدم ألفيش ليوفنتوس ' حلول هجومية مميزة '

انضم الظهير البرازيلي داني ألفيش إلى صفوف يوفنتوس قادما من برشلونة في صفقة لتدعيم الجبهة اليمنى للبيانكونيري بداية من الموسم المقبل.

صاحب الـ33 عاما سيدعم جبهة أليجري اليمنى في يوفنتوس والتي يرفع رايتها السويسري ستيفان ليشتستاينر منذ 2011 وحتى الآن.

الظهير البرازيلي صاحب الأداء الهجومي المميز سيقدم حلولا هجومية أفضل من منافسه السويسري الذي تحملته جماهير يوفنتوس كثيرا بسبب رعونته وعدم دقة عرضياته أو لمسته الأخيرة قرب المرمى.

الفيش الذي أرسل 134 عرضية الموسم الماضي منهم 38 صحيحة لزملائه رغم اعتماد الفريق الكتالوني أكثر على التمريرات القصيرة والـMAN.

ألفيش صنع 7 أهداف في 43 مباراة خلال الموسم الماضي مقارنة بهدف وحيد صنعه ليشتستاينر لزملائه في نفس العدد من المباريات مع يوفنتوس ولكن هذا الموسم شهد عدم

تسجيل ألفيش لأي أهداف بينما ليخشتاينر سجل هدفين.

نسبة التمريرات الدقيقة لألفيش هي 87% بينما ليشتستاينر لم تتجاوز الـ76% ولكن الأخير يمتلك نسبة تسديدات أكبر بـ0.6 تسديدة في المباراة مقابل 0.5 تسديدة لألفيش.

دفاعيا ألفيش يتفوق في عدد التدخلات على الخصم الذي قام بـ104 تدخل الموسم الماضي مقابل 52 تدخل فقط لليشتستاينر.

ألفيش ارتكب أخطاء أكثر بـ55 خطأ الموسم الماضي و9 إنذارات بينما ليشتستاينر ارتكب 28خطأ وتحصل على 6 إنذارات.

نسبة تواجد الثنائي سويا الموسم المقبل معا في يوفتوس تبدو قليلة ولكن الإبقاء عليهم سيضع يوفنتوس في موقف محرج لكبر سن ظهيريه وعدم تواجد لاعب شاب أخر على تلك الجبهة العجوزة حاليا.