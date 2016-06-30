هزاع بن زايد: شباب الوطن على قدر ثقة القيادة

شهد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي احتفال القيادة العامة للقوات المسلحة بتخريج الدورة الأولى من ضباط الصف المنتسبين في الخدمة الوطنية والتي ضمت 932 مجنداً ممن أنهوا الدورة التدريبية بنجاح.

وأعرب سموه عن فخره وسعادته واعتزازه بهذه النخبة من شباب الوطن الذين تجاوزوا بنجاح وتميز عاليين دورة ضباط الصف وكانوا على قدر الثقة الغالية التي وضعها فيهم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأكد سموه أن ضباط الصف المجندين في القوات المسلحة درع الوطن وحصنه ومصدر الفخر وتاج العز.

وقال سموه معلقاً على صورة تجمعه وعدد من خريجي الدورة الأولى من ضباط الصف المنتسبين في الخدمة الوطنية نشرها عبر حسابه في "تويتر": لحظات مباركة على مائدة الإفطار مع ضباط الصف المجندين في القوات المسلحة، فهم درع الوطن وحصنه ومصدر الفخر وتاج العز.ميدان

وحضر حفل التخريج الذي أقيم مساء أمس على ميدان معسكر المنامة في عجمان الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة واللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية إلى جانب عدد من المسؤولين وقادة أفرع القوات المسلحة، وكبار الضباط وجمع من أولياء أمور الخريجين وأهاليهم.

ولدى وصول راعي الحفل سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان إلى أرض ميدان الاحتفال عزفت موسيقى القوات المسلحة ثم تلا أحد الخريجين آيات من الذكر الحكيم وقدم الخريجون بعد ذلك عرضاً عسكرياً مروراً أمام المنصة الرئيسية جسد الانضباط العسكري واللياقة البدنية التي اكتسبها الخريجون خلال الدورة التدريبية.

قسم الولاء

وأدى الخريجون من شباب الوطن قسم الولاء بأن يكونوا مخلصين لدولة الإمارات ورئيسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ومطيعين لجميع الأوامر التي تصدر من رؤسائهم للذود عن الوطن العزيز وحماية مكتسباته الحضارية والدفاع عن حدوده وسيادته واستقلاله.

ثم كرم سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان المتفوقين الذين حلوا في المراتب الأربع الأولى وهم سعيد أحمد سعيد الكعبي وصالح ربيع صالح المنصوري ومحمد زويد سالم الشامسي وسيف عبيد راشد الرميثي. وقبيل الانصراف هتف الخريجون ثلاثاً بحياة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ليتوجه بعد ذلك سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان والحضور إلى الإفطار الجماعي مع الخريجين الجدد في أجواء اتسمت بروح الفخر والأخوة والود.