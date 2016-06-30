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محافظ المنيا يشهد الاحتفال بالذكرى الثالثة لثورة 30 يونيو

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محافظ المنيا يشهد الاحتفال بالذكرى الثالثة لثورة 30 يونيو محافظ المنيا يشهد الاحتفال بالذكرى الثالثة لثورة 30 يونيو
شهد اللواء طارق نصر محافظ المنيا، مساء أمس الأربعاء، بدء احتفالات المحافظة بالذكرى الثالثة لثورة 30 يونيو، حيث أقامت مديرية التربية والتعليم احتفالا كبيرا أمام ديوان عام المحافظة، قدم خلاله طلاب المدارس عدداً من الأغانى الوطنية والفقرات الرياضية والاستعراضات الغنائية، كما تم إطلاق الألعاب النارية ابتهاجا بهذه المناسبة.

وأكد المحافظ أن ذكرى ثورة 30 يونيو غالية على نفوس جميع المواطنين، وقد استطاع فيها المصريون إبهار العالم بثورة سلمية خرج فيها الملايين ينشدون الحرية وانحاز لهم الجيش لبدء تأسيس الحديثة.

وقال رمضان عبد الحميد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، إن العروض شارك فيها عدد 89 طالبا وطالبة من مختلف الإدارات التعليمية على مستوى مراكز المحافظة، مشيراً إلى أن برنامج الحفل تضمن طابور العرض يليه عدد من العروض والفقرات الرياضية والاستعراضية والغنائية.

هذا وتستمر الاحتفالات اليوم الخميس، حيث تتضمن عددا من الفقرات والعروض الفنية، وسوف تبدأ بعرض لفرقة الموسيقى العسكرية صباح الخميس بحديقة ميدان بالاس، وتلى ذلك فى المساء عروض لفرق الفنون الشعبية وفرقة الموسيقى العربية والكورال التابعتين لمديرية الثقافة على كورنيش النيل أمام مبنى ديوان عام المحافظة.


>المنيا تحتفل بالذكرى الثالثة لثورة 30 يونيو الخميس المقبل

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مصر 365

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