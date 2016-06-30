الامارات: فشل المجتمع الدولى فى حل القضية الفلسطينية يعمق عدم استقرار المنطقة

حذرت دولة الإمارات العرببة المتحدة بشدة من أن فشل المجتمع الدولى والأمم المتحدة فى إصلاح الوضع القائم والجائر المتمثل بالاحتلال والاستيطان الإسرائيلي وانتهاكاته الصارخة لحقوق الشعب الفلسطينى وضاعفت من خسائره البشرية والمادية والاقتصادية على مدار ما يزيد عن ستة عقود ونصف، سيعمق أكثر من حالة الإحباط واليأس وعدم الاستقرار التى أسهمت فى ظهور العنف والتطرف والإرهاب الخطير تأثرت منه المنطقة والعالم بأسره.

جاء ذلك في كلمة المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير عبيد سالم الزعابى، فى إطار أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الدولي لدعم السلام الفلسطيني - الإسرائيلي الذى احتضنته قاعة "الإمارات" في مبنى الأمم المتحدة بجنيف ونظمته اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرّف.

وتوجه السفير الزعابي في مستهلّ كلمته، بعبارات الشكر والتقدير للجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف لجهودها المخلصة والبناءة من أجل توسيع إدراك المجتمع الدولي بتطورات القضية الفلسطينية العادلة بشكل عام ولتنظيمها هذا المؤتمر الهادف إلى دعم السلام الإسرائيلي الفلسطيني في الوقت الذي بدأت فيه بوادر مبادرات جديدة لمعالجة هذه المسألة الحساسة والمؤثرة على المستوى الإقليمي والدولي.

وأشار في هذا الصدد إلى مسلسل الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) لحقوق الإنسان الفلسطيني والسياسات الخطيرة التي تمعن في ارتكابها وممارسة المزيد من التحريض على الكراهية والقتل والاعتقال والتنكيل اليومي في القدس وفي المدن والقرى في الضفة الغربية المحتلة وتنفيذها لمخططاتها الاستيطانية المنهجية للاستيلاء على المزيد من الأراضي والممتلكات والثروات الفلسطينية وطرد وتهجير الفلسطينيين من أراضي آبائهم وأجدادهم بمن فيهم المتشبثين بأرضهم التي احتلتها منذ عام 1948، إضافة إلى إبعاد الأنظار عن سياسة حصار غير إنساني ممتدة منذ عام 2006 لقطاع غزة الذي لا يزال يعاني سكانه حتى اللحظة الحرمان والمحنة لفداحة الدمار الذي ألحقته آلتها الحربية بأغلبية أحيائه السكنية ومؤسساته وبنيته التحتية الأساسية.

وأكد الزعابى أن كل هذه الممارسات والانتهاكات الاسرائيلية تمثل عائقاً كبيراً أمام كل المحاولات الخيرة لإحلال السلام والامن في المنطقة برمتها خاصة وأن كل هذه الاجراءات ودون استثناء تعد باطلة ولاغية وغير قانونية وتشكل خرقاً مادياً وقانونياً وسياسياً لأحكام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وقرارات الشرعية الدولية ولاسيما القرارين 242 و 338 ومبدأ الأرض مقابل السلام.

وجدد السفير الإماراتى موقف بلدده الثابت والمبدئي في مساندتها لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وبضرورة الاعتراف الدولي الكامل بدولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية مؤكدا في هذا السياق بأن دولة الإمارات تدعم بكل قوة الجهود الرامية إلى تحقيق التسوية العادلة للقضية الفلسطينية.

وحثّ الأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن الفاعلين اليوم وأكثر من أي وقت آخر مضى على التصرف على نحو عاجل في إطار مبادئ الميثاق وقواعد القانون الدولي لتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني وحمل سلطة الاحتلال على احترام كامل التزاماتها تجاهه.

كما طالب السفير الزعابى، مجلس الأمن بالتحديد واللجنة الرباعية وشركاءها الإقليميين بعمل كل ما في وسعهم لإنقاذ عملية السلام عبر إلزام إسرائيل بمعايير أساسية لمفاوضات جدية وذات معنى تستند مرجعيتها إلى أسس حل الدولتين، وفقاً للقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادئ مدريد وأسلو ومبادرة السلام العربية وذلك لضمان التوصل في إطار زمني محدد إلى تسوية شاملة وعادلة ودائمة كفيلة بإنهاء مظاهر الاحتلال الإسرائيلي كافة وانسحابه من جميع الأراضي التي يحتلها منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية لإتاحة الفرصة لتحقيق الاستقلال الكامل للدولة الفلسطينية القابلة للحياة وعاصمتها القدس الشريف.

كما عبّر الزعابي عن ترحيب دولة الإمارات بانضمام دولة فلسطين إلى العديد من الاتفاقيات الدولية خلال السنتين الماضيتين وتشجيعها على المضي قدماً في هذا الاتجاه باعتبار أن التمسك بالقانون هو والوسيلة المثلى للنضال السلمى.

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