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محامى المدعين بـ"خلية الوراق": النيابة أرفقت بلاغى ضد دفاع المتهمين بالقضية

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محامى المدعين بـ"خلية الوراق": النيابة أرفقت بلاغى ضد دفاع المتهمين بالقضية محامى المدعين بـ"خلية الوراق": النيابة أرفقت بلاغى ضد دفاع المتهمين بالقضية
قال مدحت سلمان، دفاع المدعين بالحق المدنى فى قضية "خلية الوراق الإرهابية"، إن البلاغ الذى تقدم به لنيابة المعادى ضد دفاع المتهمين فى القضية، لاتهامهم بالتعدى عليه بالسب والقذف أثناء نظر أولى جلسات محاكمة المتهمين فى القضية بمعهد الأمناء، أرفقته النيابة بأوراق القضية.

وأضاف دفاع المدعين بالحق المدنى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن المحضر أصبح فى تعداد جرائم جلسات، وأنه من حق محكمة الموضوع التى تنظر القضية أن تصدر حكما ضد المحامين المشكو فى حقهم.

يذكر أن مشادة كلامية نشبت بين مدحت سلمان المدعى بالحق المدنى، وأحمد حلمى، الحاضر عن المتهم الأول بقضية خلية الوراق، بعد رفع الجلسة، التى تنظرها محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وجاء ذلك بعد طلب المدعى بالحق المدنى أن تثبت المحكمة أن دفاع المتهمين الذى انسحب من الجلسة مازال متواجدا داخل قاعة المحكمة، وعقب رفع الجلسة عاتب دفاع المتهمين المدعى بالحق المدنى، وتبادل الطرفان الشتائم والسباب، وتطور الأمر للتشابك بالأيدى، قبل أن يتدخل بعض المحامين للفصل بين الطرفين، وعقب ذلك قام المدعى بالحق المدنى بتحرير محضر ضد دفاع المتهمين.


>تأجيل محاكمة المتهمين بـ"خلية الوراق الإرهابية" لـ3 يوليو
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