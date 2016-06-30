بعض أدوية العلاج المناعى للسرطان قد تزيد خطر الإصابة بالتهاب المفاصل

نتائج جديدة وخطيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت أن بعض أدوية العلاج المناعى للسرطان قد تزيد خطر الإصابة بإلتهاب المفاصل.

وقال الدكتور "كليفتون بينجهام"، مدير مركز "جونز هوبكنز" فى بالتيمور، "هناك عقاقير نتج عنها بعض الآثار الجانبية مثل التهاب المفاصل وتسمى هذه العقاقير "إيبيليموماب" و "نيفولوماب" المستخدمة لعلاج السرطان.

ووجد الباحثون بعد فحص بيانات 13 مريض منذ عام 2012 وحتى 2016، أن عقاقير العلاج المناعى للسرطان سببت التهاب المفاصل وأمراض المناعة الذاتية التى تسبب جفاف العين والفم.

>وقال الباحثون أنه مع ذلك هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لتأكيد العلاقة بين السبب والنتيجة.

>وأشارت الدكتورة "لورا كابيلي" أحد المشاركين فى الدراسة وأستاذة أمراض الروماتيزم بمركز جونز هوبكنز فى بالتيمور إلى أن من المهم للجميع أن يكونوا على إطلاع ودراية بالأعراض الجانبية حتى يتمكنوا من علاج الروماتيزم فى وقت مبكر فى محاولة لمنعه أو الحد من ضرره.

>وقد نشرت نتائج الدراسة مؤخراً عبر الموقع الطبى الأمريكى "Health Day News".

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